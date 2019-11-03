Опубликован послужной список убитого главы центра «Э» по Ингушетии

Начальник Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, убитый в Москве неизвестными, был непримиримым борцом с экстремизмом в республике, под его руководством было выявлено четыре группы экстремистов, заявили в пресс-службе МВД Ингушетии.

Убитый в Москве начальник Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев в 2004 году начал службу в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в возрасте 36 лет, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы. В 2016 году перешел на службу в органы внутренних дел и возглавил Центр противодействия экстремизму, передает ТАСС.

«Он сумел создать надежный заслон на пути распространения экстремизма в Республике Ингушетия. Под его непосредственным руководством и при личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тыс. единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности», – сообщили в республиканском МВД.

За высокий профессионализм и мужество Эльджаркиев был представлен к государственной награде – медали «За отличие в охране общественного порядка», а также к присвоению очередного специального звания «подполковник полиции» досрочно.

«Выбрав для себя путь борца с преступностью, он до конца остался верен служебному долгу и присяге», – подчеркнули в МВД.

У полицейского остались трое детей. «Личный состав МВД по Республике Ингушетия вместе с родными и близкими Ибрагима Эльджаркиева скорбит о его трагической безвременной смерти, разделяет боль потери», – отметили в МВД.

В субботу вечером на западе Москвы застрелили руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. По данным источника, нападавший сделал не менее 10 выстрелов, произведя контрольные выстрелы в головы своих жертв, после чего скрылся на иномарке. Автомобиль убийцы был обнаружен около метро «Университет». В столице объявлен план «Перехват» и «Вулкан». В оперативной группе по расследованию преступления считают, что подозреваемые в убийстве покинули Москву. Возбуждено уголовное дело.

На главу центра «Э» по Ингушетии уже покушались в январе. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева, в результате чего ранения получили трое полицейских, сам он не пострадал. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.