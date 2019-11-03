Правозащитники заявили о пытках в подразделении Эльджаркиева

На сотрудников центра «Э» в Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, руководителя которого убили в субботу вечером, якобы поступали жалобы на пытки, сообщили СМИ со ссылкой на правозащитников.

Эльджаркиева назначили на пост в декабре 2017 года, когда предыдущий руководитель Тимур Хамхоев был арестован и осужден за неоднократное превышение служебных полномочий. Хамхоев был осужден на 7 лет лишения свободы, пишет «Московский комсомолец».

Неназванные правозащитники, на которых ссылается издание, утверждают, что с приходом Эльджаркиева ситуация в подразделении почти не изменилась – в том числе поступили жалобы на пытки со стороны сотрудников центра «Э» от двоих задержанных.

По одному из фактов, как утверждают правозащитники, было возбуждено уголовное дело, однако никого из сотрудников центра «Э» не задержали.

Также один задержанный привел высказывание, якобы принадлежащее Эльджаркиеву: «Единственный закон тут – мы. Нам никто не судья».

Эльджаркиева и его брата застрелили вечером в субботу на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». Подозреваемые, как полагает следствие, покинули Москву.

Следователи СКР заявили, что серьезно продвинулись в раскрытии убийства.

При этом приводился послужной список Эльджаркиева – его подразделение, в частности, раскрыло четыре экстремистских группировки.