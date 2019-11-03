Патриарх Кирилл впервые не помянул за литургией главу Элладской церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые не помянул за литургией архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Его имя должно было быть помянуто, когда патриарх во время литургии зачитывал диптих с главами поместных церквей на литургии в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

2 ноября сообщалось, что РПЦ прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви из-за признания раскольнической Православной церкви Украины.

В сентябре стало известно, что духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины, однако архиерейский собор церкви все равно признал автокефалию. В результате в самой Элладской церкви начался хаос.

29 октября сообщалось, что архиепископ Иероним официально признал афтокефалию ПЦУ.

Патриарх Кирилл назвал признание ПЦУ Элладской церковью попыткой оторвать Россию от греческого мира.