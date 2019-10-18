Патриарх Кирилл назвал цель признания Элладской церквью ПЦУ

Признание Элладской церковью так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) является попыткой оторвать Россию от греческого мира, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы обладаем определенной достоверной информацией, что все то, что происходит сейчас в мировом православии, это не случайность, это не просто прихоть одного какого-то религиозного деятеля, который умом помрачился», – цитирует РИА «Новости» патриарха.

По его словам, это «реализация совершенно конкретного плана, который преследует две цели: оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир – от России».

Он также подчеркнул, что в истории вокруг «признания или непризнания украинских раскольников православными церквами» есть «закулисные силы» со своими определенными целями.

«В сознании злоумышленников, а иначе я не могу назвать этих стратегов, Русская церковь представляется им некой мягкой силой, посредством которой Россия влияет на окружающий мир. А возникает вопрос: а почему же Россия не может с другим миром делиться своими духовными дарами?» – отметил предстоятель РПЦ.

По словам патриарха, «особое призвание» России в том, чтобы «быть оплотом православного христианства, хранить православную веру, православную традицию, культуру, христианские нравственные начала в их неповрежденной форме».

Патриарх Кирилл считает, что именно поэтому все «так ополчились на Русскую православную церковь», желая разрушить единство православного мира.

«Мы призываем сегодня весь наш народ быть с нашей Церковью», – заключил он.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что признание раскольнической группировки на Украине другими поместными церквами нарушит всеправославное единство.

Напомним, в сентябре духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины, однако, как сообщалось ранее, архиерейский собор церкви все равно признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

В РПЦ пообещали оценить последствия этого решения для отношений с Элладской церковью.

При этом 13 церквей в Греции отказались признавать ПЦУ, и в самой Элладской церкви начался хаос, который может привести к расколу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД