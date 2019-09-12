Элладская православная церковь выступила против признания ПЦУ

Духовенство Элладской православной церкви (ЭПЦ) в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины (ПЦУ).

Открытое письмо подписали 179 представителей духовенства, монахов и мирян Греческой церкви. На октябрь намечен Собор иерархии ЭПЦ, в ходе которого может сформироваться официальная позиция ЭПЦ по теме «украинской автокефалии» и действий Константинополя.

«Автокефалию не просила признанная всеми православными церквями, даже Вселенским патриархатом, Церковь Украины во главе с митрополитом Онуфрием, 90 епископами, 12 тысячами приходов, 250 монастырями, 5 тысячами монахов и монахинь, и миллионами верующих. Каноническая церковь, имеющая на это полное право, не просила и не приняла автокефалию. Возможно ли, чтобы ее принуждали насильно или наказывали за то, что она ее не приняла?» – говорится в письме на сайте Союза православных журналистов Украины.

Авторы обращения пишут, что на Украине «рядом с канонически существующей, создается параллельная церковная структура».

Духовенство в письме пишет, что Украинская православная церковь – «Церковь Украины канонически принадлежит Московскому патриархату, а не Вселенскому», а «все до сих пор предоставленные автокефалии Константинополя были созданы в рамках его юрисдикции».

«Почти все Поместные церкви имеют серьезные сомнения относительно каноничности и законности священства новой церкви. К тому же около 15 из 50 ее епископов получили свой «сан» путем самохиротоний. Нигде не было такого прецедента! И ни одна Православная церковь не признала предоставленную автокефалию, событие беспрецедентное в истории Церкви», – поясняется в обращении.

«Мы не можем понять, как без совместного решения всех поместных Церквей сборище отлученных, анафемствованных, саморукоположенных раскольников, без демонстрации покаяния, одним актом было восстановлено, образовано в «объединительный собор» и одновременно получило «автокефалию», а канонические епископы, которые составляют канонический Синод, выражающие каноническую Церковь, полностью преданы презрению», – задаются вопросом подписанты.

Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III заявил, что признает на Украине только Украинскую православную церковь во главе с митрополитом Онуфрием.

В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви – УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины (ПЦУ), которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позже руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», игнорируя тот факт, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине – Украинская православная церковь (Московского патриархата).

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