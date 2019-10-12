РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви признать ПЦУ

Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался о решении Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская «автокефалия» сможет «укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины», – цитирует РИА «Новости» Балашова.

По его словам, Священный синод Московского патриархата оценит последствия этого решения для отношений РПЦ с Элладской церковью.

Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата также подчеркнул, что в отличие от Элладской церкви, юрисдикция которой не охватывает даже всю территорию Греции, РПЦ является церковью многонациональной и ее прихожане проживают не только на территории России.

«В частности, десятки млн ее членов – граждане Украины. И ни о какой автокефалии они не просили», – отметил он.

Ранее Архиерейский собор Элладской церкви признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Православной церкви Украины. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним выступил за признание ПЦУ. При этом официального заявления по итогам Архиерейского собора пока не было.

После получения Украиной томоса об автокефалии это первая из православных церквей, которая признала независимость украинской церкви. Церковное признание аналогично установлению дипломатических отношений между государствами.

Хотя 12 сентября духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины. Кроме того, в Греции 13 церквей отказались признавать ПЦУ.