В Греции 13 церквей отказались признавать ПЦУ

В Греции 13 православных церквей отказываются признать действия Константинополя по выдаче автокефалии так называемой православной церкви Украины (ПЦУ).

«Церковь Греции не примет ошибочные действия Константинопольского патриарха. Даже митрополиты Северной Греции не согласны с «восточным папой», который лишил их права слова и голоса. В роли «марионеток» в его руках лишь немногие», – утверждает греческая газета «Ортодоксос типос», передает РИА «Новости».

Отмечается, что греческая православная церковь 8-11 октября планирует провести архиерейский собор, на его повестке нет украинского вопроса.

Сейчас выходит множество публикаций, утверждающих, что Элладская церковь якобы нарушит единогласие 13 православных церквей, не признающих ПЦУ, заверили источники издания, приближенные к патриарху Варфоломею.

«Ортодоксос типос» добавляет, что только 10 митрополитов выразили поддержку Варфоломею. На данный момент в Элледской церкви свыше 80 митрополитов.

«Найдется, конечно, ещё пять-шесть, которые или под давлением и из-за страха, или из желания стать оппозицией другим митрополитам, или потому что как «сыновья Зеведеевы» имеют какие-то амбиции на следующие выборы архиепископа, пойдут вместе с десятком других», – отмечает автор статьи.

Поддерживающие патриарха митрополиты не говорят об этом открыто, а только вместе со своими сторонниками. Ряд митрополитов не хочет, чтобы патриарх узнал, что они против его планов, и пытаются представить, что они повинуются ему, отмечает издание.

«Тех, кто согласен с вопиющим антиканоническим преступлением господина Варфоломея, ни в коем случае не будет более 20 против 60, которые не имеют абсолютно никаких причин соглашаться с уходящим патриархом. Напротив, десять известных сторонников авторитарной «мании превосходства» будут и побеждены, и скомпрометированы», – поясняется в материале.

«Всеправославный консенсус» пытаются возродить три патриарха – Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский и старейшая автокефальная церковь Кипра.

В статье также приводятся сведения о том, что Варфоломей пытается подчинить себе большее количество митрополий, в том числе в Греции.

«Согласные с вопиющим антиканоническим преступлением господина Варфоломея иерархи по сути подрывают Элладскую церковь», – добавляет автор.

Религиовед Владислав Петрушко заявлял, что против слияния Украинской греко-католической церкви с ПЦУ выступят и в Ватикане, и в самой ПЦУ.