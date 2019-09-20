Эксперт оценил перспективы перехода «Православной церкви Украины» под управление Ватикана

Против слияния Украинской греко-католической церкви с так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ) выступят и в Ватикане, и в самой ПЦУ, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Владислав Петрушко. Так он отреагировал на слухи о том, что папский престол якобы рассматривает возможность переговоров с Константинопольским патриархом Варфоломеем об унии греко-католиков и «ПЦУ».

«Ватикан не даст на это добро по двум причинам. Первая – потому что это негативно повлияет на экуменические контакты католической церкви с поместными православными церквями, с Русской православной церковью прежде всего», – подчеркнул профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

В пятницу украинское издание «Страна.ua» сообщило о том, что Римско-католическая церковь рассматривает возможность слияния подотчетной Ватикану униатской Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) и так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним, что униаты (украинские, халдейские и т. п.) – церковные структуры, которые, сохраняя обряд православной или какой-либо иной не католической церкви, приняли догматы католицизма и подчиняются папе римскому. «ПЦУ» – структура, созданная на Украине после получения томоса от Константинопольского патриархата и не признанная каноничной ни одной из церквей, помимо самого Константинополя. На первый взгляд, сообщение о возможности слияния православной «ПЦУ» и католической УГКЦ выглядит абсурдно, однако украинская пресса видит предпосылки к такому шагу.

«Страна.ua» упоминает состоявшуюся в начале этой недели встречу Константинопольского патриарха Варфоломея с главой УГКЦ, верховным архиепископом (кардиналом) Киево-Галицким Святославом Шевчуком. Обе стороны обсуждали вопросы взаимодействия по линии экуменизма, в частности создания смешанной комиссии, способной наработать некие предложения православного и католического сообществ. По предположению украинской прессы, если Константинополь возьмет на себя обязательство по переведению «ПЦУ» в католическую зону влияния, то Ватикан якобы готов рассмотреть такой сценарий.

«Во-вторых, у Ватикана будут серьезные опасения по поводу будущего такой объединенной конфессии, которая будет следовать скорее в сторону «незалежности», автокефалии, нежели останется в орбите Ватикана в качестве униатской церкви», – отметил профессор Владислав Петрушко. Напомним, что кардинал Святослав Шевчук сразу после своего избрания в 2011 году заявлял, что будет добиваться у папского престола статуса патриархата для УКГЦ (а для самого себя, соответственно, ранга патриарха). Но ни Бенедикт XVI, ни нынешний папа Франциск не пошли навстречу пожеланию главы униатов. Тогда же, заметим, кардинал Шевчук продемонстрировал самостоятельность, заявив о желании встретиться с патриархом Кириллом, дабы снять напряженность между РПЦ и украинскими униатами.

«Идейная основа что украинских униатов, что автокефалистов – это национализм. В данном случае стремление к независимости перевесит любые доводы в пользу пребывания в юрисдикции Рима такой объединенной конфессии», – полагает Петрушко.

Эксперт напомнил о прозвучавших недавно заявлениях со стороны так называемого главы «ПЦУ» митрополита Епифания и Святослава Шевчука о планах тесно контактировать и взаимодействовать, «но вопрос о слиянии все-таки не стоит». «Я не думаю, что после прозвучавших заявлений все будет вдруг резко повернуто. Вряд ли Фанар (Константинополь) будет заинтересован в этом с учетом высокой степени зависимости «ПЦУ» от Константинопольской патриархии. Так что это скорее все-таки умозрительные рассуждения на фоне тесных контактов «ПЦУ» и греко-католиков», – подытожил Владислав Петрушко.

Что можно констатировать, так это усиление контактов самого Константинопольского патриархата и Ватикана. Во вторник папа римский Франциск встретился в Ватикане с Варфоломеем. Как сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, «встреча прошла в братской атмосфере». Как отмечает РИА «Новости», на прошлой неделе в преддверии своего визита на Апеннины Варфоломей в интервью информационному порталу Vatican News отметил существенный прогресс, достигнутый за последние полвека на пути к единству между католиками и православными. Но «для восстановления уз единства предстоит сделать еще многое».

Варфоломей особо выделил значение недавнего жеста папы Франциска, передавшего ему в подарок часть мощей святого апостола Петра. «Этот подарок нашего брата папы римского Франциска – новая веха на пути к сближению, важнейший шаг в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками», – заявил он.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД