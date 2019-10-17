Патриарх Кирилл рассказал, чем грозит признание раскольников на Украине

Признание раскольнической группировки на Украине другими поместными церквами нарушит всеправославное единство, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии заседания Священного Синода Русской православной церкви.

«Сегодня мы открываем внеочередное, чрезвычайное заседание Синода, посвященное рассмотрению вопросов, которые возникли на общеправославной повестке дня в связи с ситуацией вокруг Украины и Украинской православной церкви, в связи с известными действиями Константинопольского патриархата и в связи с возможными дальнейшими действиями как Константинопольского патриархата, так и других церквей, связанных с признанием раскольнической группировки на Украине», – сказал патриарх, передает РИА «Новости».

По его словам, «эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство».

Напомним, в сентябре духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины, однако Архиерейский собор церкви все равно признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

В РПЦ пообещали оценить последствия этого решения для отношений с Элладской церковью.

При этом 13 церквей в Греции отказались признавать ПЦУ, и в самой Элладской церкви начался хаос, который может привести к расколу.