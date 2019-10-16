После признания ПЦУ в Элладской церкви начался хаос

В церкви Греции начался хаос после решения большинства членов архиерейского собора признать так называемую православную церковь Украины (ПЦУ), пишут местные СМИ.

«Решение повлияет и на ситуацию внутри церкви. Многие священнослужители и миряне, которые знают об украинском вопросе и поддерживают каноничность православия, поднимают вопрос о совести», цитирует РИА «Новости» издание «Вима Ортодоксиас» («Трибуна православия»).

Автор публикации отметил, что большинство выступавших на соборе митрополитов демонстрировали незнание «важнейшей для единства православия проблемы» и «говорили как фанатичные сторонники Фанара».

«Большинство выступлений были без какой-либо экклезиологической основы. Нестройные и популистские, с националистическим ореолом. Словно ораторы сдавали экзамен на дисциплину и лесть своему властителю и господину. Как будто они искали выражения его удовлетворения», – говорится в материале.

Автор отметил, что архиепископу удалось достичь всего, что он задумал.

«Ситуация может пойти к расколу внутри церкви Греции, если церковь России прервет общение с ней, как она сделала с Вселенским патриархатом. Если это произойдет, это будет хуже, чем проблема старостильников, которая все еще терзает церковь Греции. После того, как патриархат и другие автокефальные церкви будут официально уведомлены о решении архиерейского собора Элладской церкви, ожидается, что Синод Московского Патриархата соберется изучить ситуацию и принять решения», – отмечается в статье.

На соборе отклонили предложение провести открытое голосование, высказанное для того, чтобы каждый митрополит нес ответственность перед своей паствой.

«Для истории надо сказать, что из девяти митрополитов, которые были против признания и говорили или писали об этом, восемь были из автокефальной церкви (Элладской церкви). Из «новых земель» только один выступил против предложения архиепископа. Большинство митрополитов не говорили на соборе. Они молчали. Подобно Понтию Пилату, они дали судить без их участия», – добавляет издание.

Напомним, 12 сентября духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины.

Вопреки этому, Архиерейский собор Элладской церкви признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним выступил за признание ПЦУ. В РПЦ пообещали оценить последствия этого решения для отношений с Элладской церковью.

Вместе с этим 13 церквей в Греции отказались признавать ПЦУ.