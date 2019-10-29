Греческий архиепископ официально признал автокефалию ПЦУ

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал афтокефалию «Православной церкви Украины» (ПЦУ), направив ее главе Епифанию Думенко поздравление, сообщил источник в церковных кругах в Греции.

«Иероним направил так называемое «мирное письмо» Епифанию. Это является официальным признанием новой церкви Украины. Он направил 21 октября письмо Епифанию, в котором пишет, что признает его официально», – передает слова источника РИА «Новости».

При этом он сообщил, что не во всей греческой церкви с этим решением согласны.

«Несколько митрополитов требуют созвать внеочередной архиерейский собор и намерены направить жалобу в Государственный совет (высший административный суд Греции), поскольку это незаконно», – сказал источник.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что признание Элладской церковью ПЦУ является попыткой оторвать Россию от греческого мира.

Напомним, в сентябре стало известно, что духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины. Однако архиерейский собор церкви все равно признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию.

В РПЦ пообещали оценить последствия этого решения.

В то же время сообщалось, что 13 церквей в Греции отказались признавать ПЦУ, в результате в самой Элладской церкви начался хаос.