РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви из-за признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я думаю, что в ближайшее воскресенье, когда патриарх [Кирилл] будет служить, этого поминовения не будет. Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с афинским архиепископом, но это не означает, что мы прекращаем общение со всей Элладской церковью, мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть», – приводит его слова РИА «Новости».

Заявление митрополита прозвучало в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Он уточнил, что общение прекращается из-за признания раскольнической «Православной церкви Украины» со стороны главы Элладской церкви.

Напомним, в сентябре стало известно, что духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины. Однако архиерейский собор церкви все равно признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию. В результате в самой Элладской церкви начался хаос.

Патриарх Кирилл заявил, что признание Элладской церковью ПЦУ является попыткой оторвать Россию от греческого мира.

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