На Украине запретили российскую детскую книгу «От динозавра до компота»

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз на территорию страны детской книги, заявив о наличии в ней пропаганды.

«Госкомтелерадио отказал ООО «Якаб Трейд» в выдаче разрешения на ввоз некоторой издательской продукции, изготовленной в России и содержащей признаки пропаганды государства-агрессора», – сказано в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что запрет был выдан на ввоз детской книги Татьяны Зарубиной «От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем» московского издательства «Розовый жираф». «Эксперты отметили, что отдельные главы этой книги написаны в духе русской пропаганды», – сообщили в комитете.

Напомним, в 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Сообщалось, что из России на Украину с начала 2019 года не пропустили почти 2 тыс. книг.