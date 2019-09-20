На Украине назвали число запрещенных российских книг

Почти 2 тыс. книг из России не пропустили на Украину с начала 2019 года, сообщили в государственном комитете телевидения и радиовещания Украины.

«В течение 2019 года Госкомтелерадио выдало субъектам хозяйствования 1874 отказа в выдаче разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины», – говорится в сообщении ведомства, опубликованном УНН.

Право запрещать или разрешать распространение в стране того или иного издания получило Госкомтелерадио.

При этом 95 отказов было выдано «в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории страны»,

остальные 1779 отказов – по причине представления не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения.

Последними под запрет попали книги Алана Аксельрода «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «Монополию» и Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793-1241». В них якобы «присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора», а также «позиция политически ангажированной современной российской историографии».

В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». В 2018 году Госкомтелерадио запретило ввоз в страну 477 тыс. экземпляров книг якобы антиукраинского содержания, также были запрещены 780 фильмов и сериалов российского производства.

Запрещен ввоз в том числе таких художественных книг, как «Мастер и Маргарита».

Однако опросы свидетельствуют, что больше половины граждан Украины считают ошибкой запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей в стране.

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