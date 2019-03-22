Украина запретила ввоз «Мастера и Маргариты» из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины заявил о запрете к ввозу в страну 17 книг российских издательств.

Комитет усмотрел в запрещенных книгах «признаки пропаганды государства-агрессора», говорится на сайте Госкомтелерадио.

В частности, сообщается, что в предисловии к книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» издательство «Азбука-Аттикус» пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева и Валентина Гафта, якобы выступавших «за публичную поддержку военной интервенции в Украине», за что были включены в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Кроме того, запрещено ввозить книги по психологии Даниила Райгородского (издательство «ИД Бахрах-М»), поскольку в них обнаружены «элементы пропаганды коммунистического тоталитарного режима». Отмечается, что автор книг ссылается на примеры Владимира Ленина и Иосифа Сталина, детских прокоммунистических формирований ( «октябрята», пионеры), а также предлагает тесты с вопросами о присущих советской эпохе праздниках. Также в разрешении на ввоз отказано книги Оливера Стоуна и Питера Кузника «Нерассказанная история США» («Азбука-Аттикус»), где украинские эксперты увидели «созданные коммунистической пропагандой» мифы о национально-освободительном движении на Украине, «давно развенчанные историками с помощью фактов и документов».

Осенью прошлого года украинское правительство поддержало введение санкций против 35 российских издательств за распространение продукции якобы антиукраинского содержания.