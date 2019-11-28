Анонсирован приход азербайджанского газа в Европу

Газ из Азербайджана, проходящий по «Южному газовому коридору», в скором времени доберется до границы Евросоюза, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы успешно реализовали все наши основные транснациональные энергетические проекты, очень скоро – в течение нескольких дней – наш природный газ физически достигнет границы Европейского Союза», – сказал Алиев на встрече с главой МИД Словакии, председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком, передает ТАСС.

Президент оценил это достижение как «ощутимый успех», достигнутый благодаря сотрудничеству с ЕС.

Алиев добавил, что шестое заседание консультативного совета по «Южному газовому коридору» между Азербайджаном и ЕС пройдет в феврале 2020 года.

В ноябре в Германии призвали ЕС отказаться от финансирования строительства израильского газопровода в Европу, который стал бы частью «Южного газового коридора» в обход России.