В Германии призвали отказаться от строительства израильского газопровода в Европу

Научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP) Штефан Вольфрум призвал Евросоюз отказаться от финансирования строительства израильского газопровода в Европу, который стал бы частью Южного газового коридора в обход России.

В Восточном Средиземноморье у берегов Израиля находятся огромные запасы природного газа, способные превратить эту страну в крупного экспортера энергоносителей. Если проложить подводный газопровод от «Левиафана» и других морских месторождений через Кипр и Грецию в Италию, то Израиль получил бы доступ к надежному и платежеспособному рынку Евросоюза, передает Deutsche Welle.

ЕС, в свою очередь, расширил бы создаваемый в обход России Южный газовый коридор, состоящий пока из действующего турецкого трубопровода TANAP и готового на 90% TAP, по которому газ из Азербайджана пойдет дальше через Грецию и Албанию в Италию. Таким образом подводный газопровод EastMed, который стал бы самым протяженным в мире, мог бы снизить зависимость ЕС от российского газа.

Евросоюз еще в конце 2015 года придал EastMed статус «Проекта общего интереса» и уже заплатил 2 млн евро за технико-экономическое обоснование. До 2023 года Брюсселю предстоит принять решение, возьмет ли ЕС на себя половину общей стоимости проекта, пока оцениваемую приблизительно в 7 млрд евро. Другую половину готовы вложить греческая газовая компания DEPA и итальянская энергетическая фирма Edison через свое совместное предприятие IGI Poseidon. Участником проекта в той или иной форме был бы и Кипр, приступающий к освоению собственного, тоже огромного подводного месторождения «Афродита».

Однако Штефан Вольфрум, научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP), предлагает отказаться от EastMed. В своей статье «Противоречивая газоэкспортная политика Израиля» Вольфрум пишет, что вместо поддержки дорогого трансконтинентального трубопроводного проекта, экономическая польза которого вызывает сомнения, Евросоюзу следует поощрять стремление Израиля наладить вокруг себя, в ближневосточном регионе, тесное сотрудничество в газовой сфере, что обещает значительную политическую, а в перспективе и экономическую выгоду.

В данный момент, считает Вольфрум, газоэкспортная политика Израиля противоречива. С одной стороны, он наращивает поставки в Египет, продает голубое топливо Иордании и ведет переговоры с палестинцами о добыче газа у побережья сектора Газа. Иными словами, активно содействует формированию в регионе Восточного Средиземноморья единого газового рынка, в том числе путем возрождения имеющейся и строительства новой газотранспортной инфраструктуры.

С другой стороны, Израиль рассчитывает на строительство большого газопровода в Европу. Он обеспечил бы сближение с ЕС, но при этом подорвал бы усилия по налаживанию энергетического сотрудничества с арабскими соседями и свел бы на нет их роль в EMGF, полагает эксперт.

По его мнению, правильным ответом ЕС на столь противоречивую политику как раз и был бы отказ от EastMed при одновременной поддержке Брюсселем формирующейся ближневосточной региональной газовой организации.

Также, по словам Вольфрума, было бы иллюзией полагать, что «достаточно проложить трубопровод – и надежные поставки газа в Европу гарантированы. Без сотрудничества в данном регионе этот маршрут вряд ли можно будет считать стабильным». Поэтому политически намного выгоднее сначала содействовать формированию газового рынка в Восточном Средиземноморье, а уже потом извлекать экономическую выгоду из надежных поставок оттуда газа в Евросоюз. Но уже не трубопроводного, а сжиженного природного газа.

Статья вышла в серии публикаций Фонда науки и политики на актуальные темы SWP-Aktuell (SWP Comments) и, как всегда, сопровождается указанием, что она отражает точку зрения автора. Тем не менее, любая такая публикация утверждается руководством SWP, а это – ведущий немецкий научный институт, консультирующий по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. Так что институтское начальство по меньшей мере не возражало против того, чтобы специалист по Израилю Вольфрум вынес на экспертное обсуждение свое предложение.

Ранее СМИ сообщали, что реализация проекта трубопровода EastMed может стать шансом для США саботировать поставки российского газа в Европу с помощью «Северного потока – 2».

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