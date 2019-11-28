Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев

Надежды украинских граждан на то, что после парламентских выборов в стране произойдут изменения, не оправдались, заявила депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Наталья Королевская.

Так она прокомментировала результаты социологического опроса, согласно которым 33% украинцев считают, что нынешний созыв Рады «не продержится до конца».

Королевская отметила, что украинским гражданам «уже пора идти» на досрочные парламентские выборы.

«Я поддерживаю людей, потому что действительно эмоция парламентских выборов, когда у людей была надежда, что придут такие новые, молодые, красивые и сразу же как-то все изменят в стране, она, к сожалению, разбитыми надеждами [обернулась]», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Депутат Рады отметила, что последние три месяца в стране запомнились «постоянными секс-скандалами, перепиской с пранкером и круглосуточной историей о коррупции».

Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский обвинил бывшего директора украинского института национальной памяти, нынешнего депутата Владимира Вятровича в краже государственных денег под прикрытием голодомора.

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