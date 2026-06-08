Заболеваемость опасными инфекциями выросла в России в 2025 году

Tекст: Ольга Иванова

Рост заболеваемости рядом инфекций по итогам 2025 года зафиксирован в России, передает ТАСС, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

Ведомство сообщает, что общий уровень инфекционных и паразитарных болезней по стране в целом снизился по сравнению с 2024 годом.

«Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается в отношении гемофильной инфекции - в 19,3 раза, краснухи - в 5,6 раза, кори - в 2,1 раза, генерализованных форм менингококковой инфекции – в 2,5 раза, листериоза – в 3,3 раза, гриппа – в 6 раз, внебольничной пневмонии – в 1,5 раза, в том числе вызванной пневмококками – в 2 раза, лихорадки Ку – в 1,9 раза, норовирусной инфекции – в 1,8 раза, энтеровирусных (неполио) инфекций – в 2,4 раза», – говорится в сообщении.

Всего за 2025 год в России зарегистрировано 35 млн 747 тыс. 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 9,3% меньше, чем в 2024 году, когда было отмечено 36 млн 130 тыс. 90 таких случаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор сообщил о значительном росте заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в 2024 году на фоне снижения коллективного иммунитета.

В мае 2026 года из-за случая кори на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ студентов перевели на дистанционное обучение.

В феврале 2026 года Роспотребнадзор зафиксировал одновременный рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом на фоне снижения распространения гриппа.