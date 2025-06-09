  • Новость часаВоенный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года
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    Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов
    Sky News: Центр Лос-Анжелеса охватили хаос и беззаконие
    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине
    Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    ФСБ сообщила о дефиците запчастей для авиации на Украине
    Губернаторы 22 штатов осудили ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес
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    13 комментариев
    9 июня 2025, 12:35 • Новости дня

    Стало известно о всплеске кори, краснухи и коклюша в России

    В России зафиксировали рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 2024 году в стране выросло число случаев кори, краснухи и коклюша, причем большинство заболевших не были привиты, а среди непривитых детей отмечались летальные исходы.

    Заболеваемость рядом инфекционных болезней увеличилась, передает «Коммерсант».

    Роспотребнадзор сообщил о значительном росте случаев кори, краснухи и коклюша в 2024 году на фоне снижения коллективного иммунитета. В частности, зарегистрировано 22 455 случаев кори, при этом уровень заболеваемости вырос почти в два раза по сравнению с 2023 годом. Больше всего заболевших выявлено в Москве, Дагестане и Московской области, а 67% пациентов – несовершеннолетние, чаще всего дети до года.

    По данным ведомства, 89,5% заболевших корью не были привиты или не имели сведений о вакцинации. Зафиксировано минимум четыре смерти среди детей без прививок. Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков отметил: «Корь – это самый высокозаразный вирус в истории человечества». Эксперты подчеркивают, что распространение кори связано с недостаточным охватом вакцинацией, а болезнь представляет особую опасность для взрослых.

    В докладе отмечен рост заболеваемости краснухой – 258 случаев в 25 регионах страны, большинство из которых также не были привиты. Ранее Россия с 2017 года считалась территорией, свободной от краснухи, однако в 2024 году ситуация ухудшилась из-за недостатков в иммунизации населения.

    В 2024 году выявлено 32 535 случаев коклюша, из которых 80% пришлись на детей до 14 лет. Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, показатель остается в 4,5 раза выше среднемноголетнего. Среди непривитых детей до года отмечено 11 летальных случаев. Врачи считают, что всплеску способствовали отказ от вакцинации, медотводы и замена вакцин на облегченные формулы.

    Эксперты подчеркивают, что своевременная вакцинация и ревакцинация остаются главными мерами предотвращения вспышек инфекций, особенно среди детей и взрослых, не имеющих защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из детских садов на юге Москвы выявлен случай кори. Учреждению выдано предписание ограничить посещение для непривитых воспитанников и сотрудников.

    8 июня 2025, 14:10 • Новости дня
    Миграционная служба США задержала самого популярного в мире тиктокера

    Власти США решили депортировать самого популярного в мире тиктокера Хаби Лейма из-за проблем с визой

    Миграционная служба США задержала самого популярного в мире тиктокера
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итальянский блогер Хаби Лейм был задержан в аэропорту Лас-Вегаса, когда обнаружилось, что он нарушил правила пребывания по визе.

    Хаби Лейм, гражданин Италии и популярный блогер TikTok, был задержан сотрудниками миграционной службы США в аэропорту Гарри Рид в Лас-Вегасе, сообщает France24.

    Задержание произошло 6 июня из-за того, что Лейм, въехавший в страну 30 апреля, превысил разрешенные сроки пребывания по визе.

    Согласно заявлению иммиграционной службы США, Лейм был отпущен в тот же день после задержания и впоследствии покинул территорию Соединенных Штатов. На момент публикации он публично не комментировал инцидент.

    Хаби Лейм известен как обладатель самой большой аудитории в TikTok – сейчас на него подписано более 162 млн человек. Популярность к нему пришла благодаря коротким немым видеороликам, в которых он с юмором реагирует на сложные интернет-советы, предлагая простые решения.

    Лейм родился в Чивассо, недалеко от Турина, и начал карьеру блогера после потери работы механика на заводе в марте 2020 года.

    По данным Forbes, только за период с июня 2022 по сентябрь 2023 года он заработал около 16,5 млн долларов за счет рекламных контрактов.

    С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе власти начали реализовывать более жесткую иммиграционную политику и масштабную депортационную кампанию, которую оспаривают в американских судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса, задержав более 40 нелегальных мигрантов.

    Протесты против этих действий переросли в столкновения с полицией. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Дональда Трампа направить две тысячи солдат Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.

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    8 июня 2025, 15:22 • Новости дня
    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ

    Захарова допустила влияние НАТО в решении Зеленского по телам солдат ВСУ

    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения в том, кто принял решение не забирать тела погибших украинских военных, отметив роль возможного влияния НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

    Дипломат в своем Telegram-канале прокомментировала заявление генерал-лейтенанта Александра Зорина, который сообщил, что Россия ожидает официального подтверждения от Украины по передаче тел погибших военных. По его словам, в район обмена уже доставлена первая партия из 1212 тел украинских военных.

    Захарова написала: «Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев, или кто-то из натовцев запретил?» Она выразила сомнения в самостоятельности позиции Киева по этому вопросу, подчеркнув возможность внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более тысячи тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    В Брянской области иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать украинской стороне согласно стамбульским договоренностям.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    8 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Renault решил производить дроны на Украине

    Franceinfo: Renault будет производить дроны на Украине

    Renault решил производить дроны на Украине
    @ Karl F. Schofmann/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский концерн Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщает радиостанция Franceinfo.

    Renault планирует организовать производственные линии по выпуску беспилотников на Украине совместно с французским предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Franceinfo. Мощности разместят в нескольких десятках или сотнях километров от зоны боевых действий.

    Franceinfo подчеркнула, что инициатива реализуется в рамках сотрудничества предприятий Франции и Украины. Некоторые из произведенных дронов предназначены для поставки французской армии, поскольку, по информации радиостанции, Париж отстает в этом секторе.

    Украинская армия, как отмечено в сообщении, намерена получить более четырех миллионов единиц беспилотников к 2025 году. В производстве будут применяться передовые технологии и высокодеструктивные решения.

    Луи Рено – основатель компании Renault. Французский предприниматель Луи Рено вместе с братьями Марселем и Фернаном создал автомобильную компанию Renault 25 февраля 1899 года. 

    В период оккупации Франции нацистской Германией Рено предпринял попытку склонить США к вступлению в войну, а также добиться поставок бронетехники для поддержки Союзников. Однако в 1942 году авиация Союзников нанесла удары по его заводам, что нанесло серьезный урон производственным мощностям. Рено, опасаясь репрессий против себя и своих работников, начал сотрудничать с Германией, как и другие французские предприятия (Michelin, Citroen). В результате бомбардировок было разрушено около 80% инфраструктуры Renault. 

    После освобождения страны Рено арестовали по обвинению в коллаборационизме и поместили в тюрьму Френ. Там он подвергался избиениям, получив перелом позвоночника и тяжелую черепно-мозговую травму. В таком состоянии его перевели в больницу Вилль-Эврар, где он скончался 24 октября 1944 года. Никакого официального расследования его смерти проведено не было. 

    Уже в январе 1945 года правительство Франции конфисковало заводы Renault без компенсации семье основателя. Лишь в 1967 году сын промышленника, Жан-Луи Рено, получил символическую выплату. 

    В пятницу стало известно, что французский автопроизводитель совместно с оборонной компанией Франции наладит выпуск беспилотников на Украине. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что речь идет о «совершенно беспрецедентном партнерстве», детали которого пока сохраняются в тайне: название автоконцерна пока не раскрывается, официальный анонс должен состояться позже.

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    8 июня 2025, 13:33 • Новости дня
    Депутат: Днепропетровская область может стать новым регионом России
    Депутат: Днепропетровская область может стать новым регионом России
    @ Bodydock/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Днепропетровская область рассматривается как элемент стратегии защиты российских граждан, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник, комментируя наступление ВС России на этом направлении.

    О планах и значении продвижения российских войск в Днепропетровской области рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник, передает «Лента.ру». По его словам, дальнейшее расширение так называемой серой зоны будет напрямую зависеть от того, насколько Украина продолжит угрожать России, в частности осуществлять ракетные и беспилотные атаки.

    Колесник отметил, что Вооруженные силы России создают плацдарм, необходимый для обеспечения безопасности российских граждан. Он подчеркнул, что украинская сторона отказалась от территориальных переговоров, а наступление российской армии продолжается по всей линии фронта.

    «Днепропетровская область – это одна из составляющих стратегического и тактического плана, поэтому она вполне может стать новым регионом России. И не только она», – заявил парламентарий. По мнению Колесника, присоединение новых территорий возможно при сохранении нынешних условий на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска развили наступление в Днепропетровской области.

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    8 июня 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России

    Политолог Козюлин: Политики пугают европейцев «вторжением» России ради денег и власти

    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тема якобы возможной российской агрессии становится для политиков ЕС спасательным кругом. С ее помощью они объясняют местному населению все собственные ошибки, отодвигая тем самым возможность прихода ко власти правых кандидатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в ФРГ спрогнозировали, что Москва нападет на Европу через четыре года.

    «Европа переживает не лучшие времена. В ЕС накопилось большое число политических, экономических и социальных вызовов, решить которые местные управленцы не способны. Соответственно, в данной ситуации наиболее простым решением становится попытка сбросить вину за происходящее на плечи внешнего игрока», – говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Разумеется, первой на ум в таком вопросе приходит Россия. Сейчас Дональд Трамп активно продвигает идею о том, что именно ЕС должен начать платить за собственную безопасность. Соответственно, чтобы лишний раз не ссориться с США, европейские лидеры объясняют потребность в увеличении военных расходов возможной агрессией Москвы», – рассуждает он.

    «Это же и оправдание перед гражданами ЕС. Взять денег неоткуда, соответственно, под нож пойдут социальные программы. Значит, уровень жизни рано или поздно заметно просядет. Людям необходимо объяснить, что им придется «затянуть пояса» ради великой цели – противостояния с мнимой угрозой с Востока», – добавляет эксперт.

    «Таким же образом лидеры Европы как бы откатываются назад, трактуя свои бессмысленные решения о разрыве связей с Россией в качестве насущной необходимостью. Прекращение торговых контактов привело к росту цен на электроэнергию, газ. Местным жителям это не особо нравится, но до них плавно доносят простую мысль: рано или поздно конфликт с Москвой в любом случае привел бы к этому», – полагает собеседник.

    «Недовольство властью в ЕС растет. Во многих странах заметна тенденция «правого разворота». Заявления об угрозе со стороны России могут служить и способом избавления от оппонентов: перспективных и ярких политиков будут называть пособниками Москвы. Какой-то процент избирателей это действительно способно отпугнуть», – заключил Козюлин.

    Ранее генинспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что членам НАТО необходимо подготовиться к возможному нападению со стороны России к 2029. По его оценке, РФ ежегодно производит сотни танков, которые могут быть использованы против стран Балтии, пишет BBC. Он также отметил, что угроза со стороны Москвы впервые за 40 лет его карьеры стала «наиболее осязаемой».

    Схожие «прогнозы» в марте делал и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что Россия будет готова атаковать Европу к 2030 году при условии, если Украина капитулирует. Дипломат заявил, что ЕС следует готовиться к подобному сценарию, а также продолжать наращивать поддержку ВСУ.

    При этом британский премьер Кир Стармер недавно подчеркнул важность создания Лондоном дюжины новых подводных лодок. Данную инициативу он также объяснил возможным конфликтом со стороны России, цитирует его CBS. «Угроза, с которой мы сталкиваемся, более серьезная, более непредсказуемая, чем когда-либо со времен Холодной войны», – подчеркнул он.

    Кроме того, в начале июня в Польше и странах Балтии состоялись масштабные военные учения Griffin Lightning, в рамках которых военные имитировали отражение атаки со стороны России, пишет Euronews. В рамках данных действий солдаты отрабатывали возможности интеграции и взаимодействия при столкновении с Москвой.

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    9 июня 2025, 00:04 • Новости дня
    Ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин
    Ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин
    @ Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Новое исследование британо-американских учены показало, что общими чертами инцелов (неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание) людей стали слабое психическое здоровье и случаи травли в прошлом.

    Исследование специалистов Университета Суонси и Техасского университета в Остине базировалось на опросе 561 жителя Британии и США. Результаты выявили 12 ключевых характеристик, общих для этой группы.

    Ученые обнаружили, что причиной проблем инцелов является не идеология или этнической принадлежность, а крайне слабое психическое здоровье и травля в прошлом опыте, пишет Daily Mail.

    «Хотя драматургия может быть полезным инструментом для содействия общественным дебатам, также важно, чтобы ее подкрепляли тщательные научные исследования», – отметил соавтор исследования доктор Джо Уиттакер, криминолог из Университета Суонси, комментируя образ инцелов в сериалах, СМИ и книгах.

    По словам доктора Эндрю Томас, психолога из Университета Суонси, наиболее характерные черты инцелов – невероятно слабое психическое здоровье и чувство горечи, разочарования и презрении к женщинам за то, что те не могут найти себе пару.

    По данным ученых, более трети инцелов страдают умеренной депрессией или тревожностью, 37% признались в ежедневных мыслях о самоубийстве. В связи с этим инцелы опасны не только для общества, но и для самих себя, при том, что прежде их оценивали исключительно с позиции угроз для других, уточнил соавтор исследования Уильям Костелло, исследователь в области психологии из Техасского университета в Остине.

    Опрос также показал, что 86% опрошенных сталкивались с травлей, а почти половина испытывает крайнее одиночество. Почти половина инцелов живет с родителями или родственниками, четверть – одни.

    Для многих интернет-форумы становятся единственным источником общения. Кроме того, треть участников исследования показала высокий риск аутизма, процент которого намного выше, чем в среднем по выборке.

    Стереотипы, представленные в медиа, оказались неактуальны: только 58% инцелов – белые, среди них много людей среднего класса, многие учатся или работают.

    Отмечается, что две подгруппы инцелов подвержены наибольшему риску опасных убеждений: те, кто испытывал травлю или имеет психические расстройства, и лица с выраженным нарциссизмом и экстремистскими наклонностями.

    Исследователи надеются, что их выводы помогут точнее разрабатывать меры по дерадикализации и снижению риска насилия в обществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое исследование итальянских ученых показало, что эмоциональный интеллект помогает людям чувствовать себя увереннее и получать больше удовольствия в интимных отношениях.

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    8 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Украинский подросток признался в убийстве матери и сестры в Бельгии

    Tекст: Ольга Иванова

    В бельгийском городе Хасроде 16-летний сын украинки признался в убийстве своей матери и шестилетней сестры, тела которых обнаружили с ножевыми ранениями после преднамеренного поджога дома.

    В бельгийском городе Хасроде найдены мертвыми 46-летняя женщина с Украины и ее шестилетняя дочь, передает Deutche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов). На телах обеих обнаружены ножевые ранения, а дом был преднамеренно подожжен. В совершении преступления после пяти часов допроса признался 16-летний сын погибшей.

    Молодой человек сначала рассматривался полицией как жертва, во время пожара он находился в школе. Однако позже именно он стал главным подозреваемым. В связи с его несовершеннолетием дело будет рассматривать ювенальный суд, а подростка, вероятно, направят в закрытое учреждение.

    Гибель женщины и ребенка произошла утром 6 июня. Соседи сообщили о дыме на улице Мильсестраат примерно в 9.30, а спустя час пожар был локализован. Пожарные обнаружили тела погибших в доме, попытки реанимировать девочку успехом не увенчались, также в огне погибла собака семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданина Украины Ивана Кузьмина подозревают в том, что он убил и расчленил россиянку Людмилу Лазаренко, убийство произошло в Перу в городе Юримагуас.

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    9 июня 2025, 09:53 • Новости дня
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в Дубно, где находились самолеты и крупный арсенал ракет, начался сильный пожар.

    Российские войска поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где были размещены самолеты, запускавшие дальнобойные ракеты, и арсенал ракет, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, на этой базе также размещались иностранные инструкторы, которые обучали украинских пилотов.

    Лебедев заявил: «Украина – минус стадо самолетов ... в Ровенской области. ... Самолеты ... регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. ... На базе были ракеты».

    Также на сервисе NASA Firms отмечается крупный пожар в районе аэродрома Дубно. Сервис зафиксировал два очага возгорания в Ровенской области, их происхождение официально не уточняется, передает Lenta.Ru.

    Российские военные регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на атаки по гражданским объектам.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    9 июня 2025, 09:18 • Новости дня
    Британский дипломат пригрозил Грузии войной с Россией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Британский дипломат, эксперт по вопросам безопасности Ян Прауд гарантировал Грузии в случае вступления в НАТО войну с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована», – заявил он в интервью телекомпании «Имеди».

    В качестве примера он привел ситуацию на Украине.

    «Россия сочтет (вступление Грузии в НАТО) опасностью и будет война. Это произойдет», – сказал Ян Прауд.

    «Украина воюет более трех лет, по самым минимальным подсчетам потеряла полмиллиона убитыми и ранеными, НАТО же не отправило туда ни одного солдата, – отметил он. – Отправили деньги, оружие, поддерживают морально, но НАТО не воюет на стороне Украины и никогда и не собиралось».

    «Запад тянул Украину в НАТО. Еще в 2013 году большинство украинцев не хотело в НАТО. В повестке дня этот вопрос с 2014 года», – сказал британский дипломат.

    По его словам, «а сейчас мы имеем войну, и НАТО вновь повторяет, что Украина бесповоротно идет в альянс».

    Ян Прауд также отметил, что Запад, введя тысячи санкций против  России, не добился ими поставленных целей.

    «Нужно другое. К примеру, рассмотреть стратегию мира», – считает он.

    В этой связи дипломат сказал, что введение санкций против России со стороны Грузии «было бы бессмысленным и нереальным».

    «Санкции против России не сработали. Они нанесли вред, прежде всего европейской экономике», – заявил Ян Прауд.

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    9 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    Sky News: Центр Лос-Анжелеса охватили хаос и беззаконие
    Sky News: Центр Лос-Анжелеса охватили хаос и беззаконие
    @ REUTERS/David Swanson

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии, сообщает канал Sky News.

    По данным телеканала, протесты, изначально проходившие мирно, переросли в беспорядки после решения Дональда Трампа ввести Национальную гвардию вопреки воле губернатора Калифорнии. В самом центре города мужчина, размахивающий мексиканским флагом, забрался на горящую машину, а другие люди бросали в огонь дорожные конусы, играли на барабанах и выкрикивали лозунги против иммиграционных властей, передает Sky News.

    Критики Трампа сообщили, что ввод войск лишь усилил напряженность и спровоцировал эмоции среди протестующих.

    По информации телеканала, главная автомагистраль, проходящая через центр, была перекрыта почти на весь день из-за противостояния между полицией и демонстрантами, которое сопровождалось применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль. В полицию летели бутылки и другие предметы. Город охватил хаос и беззаконие, сообщает телеканал.

    Ранее около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса и задержала более 40 нелегальных мигрантов.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился с требованием к администрации Дональда Трампа аннулировать распоряжение о вводе национальной гвардии в Лос-Анджелес на фоне протестов.

    Газета ВЗГЛЯД ранее рассматривала причины беспорядков в Лос-Анджелесе.

    Коментарии (3)
    9 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Убивавший в Самарской области «лесной маньяк» вступил в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Серийный убийца Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», присоединился к Вооруженным силам Украины после возвращения в Луганскую область.

    Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», вступил в ряды ВСУ, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    По данным канала, Ворошилов, совершивший в 90-х годах серию из минимум 13 убийств в Самарской области, отбывал 15 лет заключения и после освобождения вернулся в Луганскую область.

    После возвращения из заключения он несколько лет преподавал в профессиональном училище в Лисичанске, а затем, уже в 2022 году, переехал в Днепропетровскую область, где и вступил в ВСУ. Ворошилову сейчас 58 лет.

    Как отмечается, маньяк терроризировал Самарскую область в 90-х, нападая на влюбленные пары в лесу, он наносил жертвам многочисленные ножевые ранения. Расследование велось специальной группой из 29 оперативников, а ключевым доказательством стало совпадение ДНК с образцами подозреваемого.

    В Telegram-канале Shot сообщается, что причиной преступлений стали психические отклонения Ворошилова, а следователи вышли на его след после жалоб коллег-женщин, подвергшихся издевательствам.

    Ранее сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Чикатило пропал без вести в ходе боевых действий в Харьковской области.

    СМИ писали, что он сменил фамилию и участвует в боях на стороне украинской армии в Харьковской области.

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    9 июня 2025, 04:23 • Новости дня
    Израиль заявил об «окончании шоу» на «селфи-яхте» с Гретой Тунберг
    Израиль заявил об «окончании шоу» на «селфи-яхте» с Гретой Тунберг
    @ Israel Foreign Ministry

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen все в порядке, выложив видео в соцсети Х.

    «Все пассажиры «селфи-яхты» (так в Израиле иронично называют Madleen – прим. ВЗГЛЯД) живы и невредимы. Им были предоставлены бутерброды и вода. Шоу окончено», – сказано в посте с видео экипажа яхты.

    За полчаса до этого в аккаунте израильского МИД сообщили, что «селфи-яхта»  знаменитостей направляется к берегам Израиля.

    «Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны. В то время как Грета и другие пытались организовать провокацию в средствах массовой информации, единственной целью которой было добиться известности», – написали в аккаунте  МИД Израиля.

    До этого там появлялась информация о том, что военно-морские силы Израиля поддерживают связь с яхтой, используя международную гражданскую систему связи, и о том, что военно-морские силы Израиля приказали Madleen сменить курс в связи с приближением к запретной зоне.

    «Министерство иностранных дел хотело бы разъяснить следующее: морская зона у побережья Газы закрыта для несанкционированных судов в рамках юридической морской блокады в соответствии с международным правом», – говорится в одном из постов министерства до того, как в интернете стали появляться сообщения о нападении на яхту, исчезновении связи с экипажем и прочее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с членами экипажа пропала.

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    8 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Мужчины Сумской области отказались эвакуироваться из-за страха мобилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    В прифронтовых районах Сумской области пятеро мужчин отказались покидать свои дома, опасаясь призыва в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов).

    Мужчины прифронтовых районов Сумской области отказываются эвакуироваться из-за опасений быть мобилизованными, сообщает «Страна». В Юнаковской общине, где идут бои, пять человек отказались покидать свои дома, несмотря на уговоры властей и полиции.

    Глава Юнаковской общины Елена Сима заявила: «К ним пришли «Белые ангелы», я пришла к ним с инспектором по связям с общественностью, приехала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна – они не хотят идти защищать нашу страну. Они скрываются от ТЦК». По ее словам, жители считают, что в случае эвакуации их могут сразу отправить на фронт.

    Власти продолжают попытки убедить мужчин покинуть опасную зону, однако многие из них предпочитают оставаться, опасаясь мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Андреевка в Сумской области перешел под контроль российских военных. Передовые подразделения противника были уничтожены в первый день боев за Андреевку.

    После занятия Андреевки российские бойцы смогли продвинуться ближе к Сумам, сократив дистанцию до областного центра примерно до 20 км.

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    9 июня 2025, 06:21 • Новости дня
    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА

    Глава Чувашии сообщил о приостановке работы АО «ВНИИР» из-за падения БПЛА

    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотников со стороны Украины, но слаженная работа экстренных служб и оперативное реагирование руководства помогли избежать жертв и пострадавших, сообщил глава республики Олег Николаев.

    «Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет», – написал он в Telegram-канале.

    Николаев добавил, что все службы работают в усиленном режиме, и призвал сограждан сохранять спокойствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 июня за два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.

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    8 июня 2025, 20:41 • Новости дня
    В Лос-Анджелес введены силы Нацгвардии из-за протестов

    Tекст: Ольга Иванова

    Примерно 300 военнослужащих Национальной гвардии размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Северное командование ВС США подтвердило размещение подразделений национальной гвардии в районе Лос-Анджелеса, передает РИА «Новости». В заявлении в соцсети X военные отметили, что развертывание началось, и некоторые подразделения уже прибыли на место.

    Армия США сообщила, что речь идет о 79-й пехотной бригаде боевой группы национальной гвардии Калифорнии. По их данным, в Лос-Анджелес и его окрестности направлены около 300 солдат. Они рассредоточены в трех различных локациях города и близлежащих районов.

    Решение о переброске сил связано с массовыми протестами против миграционной политики президента Дональда Трампа, которые продолжаются в мегаполисе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса, задержав более 40 нелегальных мигрантов.

    Протесты против этих действий переросли в столкновения с полицией. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Дональда Трампа направить две тысячи солдат Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.

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