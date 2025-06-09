Стало известно о всплеске кори, краснухи и коклюша в России

В России зафиксировали рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем

Tекст: Елизавета Шишкова

Заболеваемость рядом инфекционных болезней увеличилась, передает «Коммерсант».

Роспотребнадзор сообщил о значительном росте случаев кори, краснухи и коклюша в 2024 году на фоне снижения коллективного иммунитета. В частности, зарегистрировано 22 455 случаев кори, при этом уровень заболеваемости вырос почти в два раза по сравнению с 2023 годом. Больше всего заболевших выявлено в Москве, Дагестане и Московской области, а 67% пациентов – несовершеннолетние, чаще всего дети до года.

По данным ведомства, 89,5% заболевших корью не были привиты или не имели сведений о вакцинации. Зафиксировано минимум четыре смерти среди детей без прививок. Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков отметил: «Корь – это самый высокозаразный вирус в истории человечества». Эксперты подчеркивают, что распространение кори связано с недостаточным охватом вакцинацией, а болезнь представляет особую опасность для взрослых.

В докладе отмечен рост заболеваемости краснухой – 258 случаев в 25 регионах страны, большинство из которых также не были привиты. Ранее Россия с 2017 года считалась территорией, свободной от краснухи, однако в 2024 году ситуация ухудшилась из-за недостатков в иммунизации населения.

В 2024 году выявлено 32 535 случаев коклюша, из которых 80% пришлись на детей до 14 лет. Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, показатель остается в 4,5 раза выше среднемноголетнего. Среди непривитых детей до года отмечено 11 летальных случаев. Врачи считают, что всплеску способствовали отказ от вакцинации, медотводы и замена вакцин на облегченные формулы.

Эксперты подчеркивают, что своевременная вакцинация и ревакцинация остаются главными мерами предотвращения вспышек инфекций, особенно среди детей и взрослых, не имеющих защиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из детских садов на юге Москвы выявлен случай кори. Учреждению выдано предписание ограничить посещение для непривитых воспитанников и сотрудников.