Депутат Рады обвинил экс-главу института нацпамяти Вятровича в краже денег под прикрытием голодомора

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский обвинил бывшего директора украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в краже государственных денег.

Бужанский заявил в своем Telegram-канале, что год назад «Вятрович закатил банкет на день голодомора».

«Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами», – добавил он.

Депутат утверждает, что руководимая ранее Вятровичем госструктура замешана в незаконном присвоении бюджетных денег.

«Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь, конференция, приглашены 400 участников. Но там не было и половины, велась фотосъемка, там все видно», – заявил он.

Для этих «виртуальных персонажей» Институт национальной памяти заказал почти на полмиллиона гривен (20 тыс. долларов).

Бужанский считает, что Вятрович «просто украл большую часть из этого полумиллиона, отмыв их на строительной компании», зарегистрированной на Кипре.

«И да, это только начало. Я ведь не шутил, когда говорил, что он вор, и тому есть подтверждения», – написал депутат.

Он также опубликовал выписку из Единого реестра о возбуждении по его обращению уголовного дела против Вятровича.

Напомним, в ноябре центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала депутатом Верховной рады Владимира Вятровича. Его первым заявлением после известия о получении места в Раде стали его слова о том, что в парламенте он идет «останавливать русский мир».

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