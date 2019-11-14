Вятрович стал депутатом Верховной рады

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала депутатом Верховной рады Владимира Вятровича, ранее занимавшего пост главы Института национальной памяти.

«Есть решение ЦИК о признании Вятровича В.М. избранным народным депутатом», – написал он в Facebook, опубликовав фото удостоверения депутата.

В Раде он занял место Ирины Луценко, которая была избрана от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Первым заявлением Вятровича после известия о получении места в Раде стали его слова о том, что в парламенте он идет «останавливать русский мир», передает ТАСС.

Вятрович, известный своими радикальными антироссийскими взглядами, в сентябре был уволен с должности главы Института национальной памяти Украины.