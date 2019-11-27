Медведчук заявил об отказе Киева рассматривать предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские власти отказались рассматривать предложения о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

По словам Медведчука, депутаты «Оппозиционной платформы» предложили внести в закон об особом статусе Донбасса поправки, которые приблизят Украину к мирному урегулированию конфликта, но эти изменения никто не рассматривает, передает РИА «Новости».

«У нас есть мирный план и концепция. Этот мирный план, он не просто написан, он согласовывался и в Донецке, и в Луганске, и в Москве, но его же читать не хотят, слушать его не хотят, а мы же должны идти к миру», – сказал Медведчук.

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