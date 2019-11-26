Убитому в Москве Эльджаркиеву нашли замену

На должность и.о. начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии после убийства Ибрагима Эльджаркиева назначен полковник Эдуард Рыбинцев, который ранее был начальником ЦПЭ ГУ МВД по СКФО, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Исполняет обязанности начальника ЦПЭ по Ингушетии Эдуард Рыбинцев, который в 2016 году занимал должность начальника ЦПЭ ГУ МВД РФ по СКФО», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что по планам позже начальником центра назначат оперуполномоченного ЦПЭ МВД по Ингушетии Адама Хамхоева, однако это будет сделано после того, как в республику вернется министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин.

Источник также рассказал, что Хамхоев в январе 2019 года был ранен при обстреле автомобиля Ибрагима Эльджаркиева.

Эльджаркиева и его брата застрелили в начале ноября на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». 18 ноября был заочно арестован житель Ингушетии Курейш Картоев, которого называли подозреваемым в убийстве Эльджаркиева.