Эксперты ЦПК рассмотрели возможные сценарии саммита «нормандской четверки»

Эксперты Центра политической конъюнктуры рассмотрели возможные проявления слабости со стороны России и перспективы урегулирования конфликта на Украине в преддверии саммита «нормандской четверки».

По мнению экспертов, смена власти на Украине привела к завышенным ожиданиям во многих заинтересованных аудиториях относительно перспектив разблокирования Минских соглашений до конца 2019 года, пишут «Актуальные комментарии».

«Между тем, трезвый взгляд на динамику принятия решений и дискуссию вокруг мирного урегулирования осенью 2019 года показывает, что такие оптимистичные ожидания игнорируют реалии внутриполитической ситуации на Украине и преувеличивают готовность президента Зеленского и украинской правящей элиты в целом платить свою часть политической цены за реинтеграцию Донбасса», – отмечают эксперты.

Они напоминают, что явного прогресса после прихода нового президента Украины Владимира Зеленского не было, а оптимизм западных партнеров также оказался преждевременным: «Активизация подготовки к саммиту «нормандской четверки» после президентских и парламентских выборов на Украине со стороны Парижа и Берлина имела свою логику. На Западе полагали, что устранение сильного раздражителя в лице Порошенко создает условия для смягчения позиции Кремля. России предлагали продемонстрировать «добрую волю» и пойти на компромиссы, потакая молодому украинскому президенту, чтобы не упускать якобы уникальный шанс на урегулирование», - отмечают эксперты ЦПК.

Россия с самого начала обозначала три жестких условия для проведения саммита «четверки». Это документальное подтверждение («фиксация на бумаге») в Контактной группе так называемой «формулы Штайнмайера», выполнение рамочного решения от 2016 года о разведения сил и средств в трех населенных пунктах (Петровское, Золотое и станица Луганская) на линии соприкосновения, а также согласование модальностей итогового заявления предстоящего саммита четверки, говорится в докладе.

При этом обстоятельства подписания формулы и последующие заявления украинских переговорщиков лишь усилили пессимизм Кремля в отношении перспектив диалога с украинским президентом.

Во-первых, настораживающим фактом являются противоречия в команде Зеленского по Донбассу, которые свидетельствуют об отсутствии единого базового видения алгоритма мирного урегулирования.

Во-вторых, на фоне акций противников подписания «формулы Штайнмайера» и под публичным давлением сторонников силового решения конфликта украинские переговорщики начали артикулировать позицию о «красных линиях», которые и формально, и по содержанию откатывали позицию Украины к состоянию времен экс-президента страны Петра Порошенко, считают в ЦПК.

Однако самым важным стало выдвижение украинским руководством идеи о подготовке нового закона об особом статусе, содержащего неизвестные никому параметры этого статуса, да еще и предполагаемого к публичному обсуждению не только в Верховной раде. В Москве это интерпретируется как попытка переписать полномочия автономии Донбасса, зафиксированные в действующем законе об особом статусе и соотносимые с приложением к комплексу мер по реализации Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Компромисс с Киевом без четких гарантий - не в интересах Кремля, считают эксперты.

«Позиции Зеленского внутри страны выглядят не такими уж прочными, чтобы рассматривать его как переговорщика, готового гарантировать выполнение всех внешних договоренностей», – говорится в докладе.

По мнению авторов доклада, сейчас существует несколько базовых сценариев.

Инерционный сценарий. Если Зеленский сохранит свою популярность, России выгодно требовать от него полного выполнения Минских соглашений и придерживаться нынешней линии по буквальному выполнению всех договоренностей, делая шаги навстречу лишь в некоторых, обоснованных ситуациях.

Позиционный сценарий. В случае, если Зеленский будет постепенно терять поддержку внутри страны и усилятся риски принесения в жертву имплементации Минских соглашений ради сохранения популярности украинской власти, России выгодно занять выжидательную позицию, ожидая, кто выйдет победителем из внутриукраинских конфликтов.

Радикальный сценарий. Если Зеленский превращается в слабого президента и не сможет выполнять свои обещания, то с ним вообще нет смысла договариваться и необходимо лишь сохранять номинальное присутствие в переговорном процессе без каких-либо решений до момента смены власти в Киеве. При этом одновременно естественным выглядит укрепление переговорных позиций Донбасса в диалоге уже с новой украинской властью.

«Стратегию, оставляющую России необходимое пространство для маневра, можно сформулировать следующим образом: не идти ни на какие уступки украинской стороне и не соглашаться на пустые компромиссы, требовать ясности относительно официальной позиции по ключевым вопросам урегулирования – прежде всего, по закону об особом статусе», – заключают эксперты.