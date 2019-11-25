Киев обвинили в нарушении международных норм в Керченском проливе

Взгляд
25 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
Разделы

У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
Перейти а раздел…

Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Товарищи гендерки хотят власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Они хотят быть Большим Братом и Политбюро Сестер. А для этого – нужно создать то широкое поле символических преступлений, в рамках которого каждый человек потенциально виноват, как это и было в СССР у партии, органов и угнетенного рабочего класса. Подробности...

Последняя инстанция инакомыслия

Алексей Алешковский, сценарист
Ваша референтная группа тем и хороша, что настроена по одному моральному камертону, и никакой голос не должен выделяться из вашего хора. Ведь стоит допустить, что ваши нравственные основания где-то прохудились, как порушится вся конструкция. Подробности...

Пришло время нового миссионерства

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Надо увидеть вокруг людей, которые от вас отличаются. Молодую преподавательницу, которая поставила «сомнительный спектакль», и теперь ее полиция таскает на допросы. Увидеть человека, который не очень-то и за власть, но его мелкий бизнес прессуют, и он заслуживает справедливости. Подробности...
Обсуждение: 157 комментариев
    Перейти а раздел…

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

    Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов

    Обсуждение: 7 комментариев

    Новая атака США на «Северный поток»

      Перейти а раздел…

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...

      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

          Перейти а раздел…
          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России спрогнозировали резкий рост цен на автомобили
              Названа причина смерти президента СПбГУ ВербицкойШвеция переименовала БелоруссиюТрамп уволил главу ВМС США после скандала со спецназовцем-извергомАгузарова шокировала фанатов новым обликом после пластических операций
              В центре Москвы подрались десятки дворниковНа Украине сравнили развитие Крыма со всесоюзной стройкой времен СССРКурды объяснили нападения на российский патруль с камнямиСтала известна причина сильнейшего отлива в Азовском море
              Украинские раскольники собрались перенести РождествоВ Донбассе прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионажеРоссийская биатлонистка предложила разогнать женскую сборнуюТрассу Москва – Казань захотели продлить до Владивостока

              Главная тема


              Как Швеция запугала русских

              «следственный эксперимент»


              Крым пригрозил Украине международным трибуналом

              «не военные работали»


              Глава генштаба Украины назвал новую версию исчезновения унитазов с кораблей

              «плохо начал»


              Соловьев оценил требования нового посла США к России

              Видео

              эксклюзивное интервью


              Организатор «убийства» Бабченко: Порошенко угрожал убить мою семью

              колониальная политика


              Британия для военной базы США украла целый архипелаг

              подводный взрыв


              Как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая»

              рынок вооружений


              Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Стратегия Лукашенко


              Максим Соколов: С географией можно спорить

              Пропасть невежества


              Игорь Мальцев: Тотальный либерализм добрался до классического искусства

              Институт брака


              Сергей Мардан: У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

              на ваш взгляд


              К какому поколению вы себя относите?

              Киев обвинили в нарушении международных норм в Керченском проливе

              25 ноября 2019, 09:58

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Киев, год назад организовавший провокацию в Керченском проливе, пренебрег целым сводом международных норм и правил, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

              «Провокацией в Керченском проливе Украина пренебрегла целым сводом международных норм и правил, в том числе по судоходству и границам. Они должны осознать что натворили и впредь не допускать провокаций, которые могут серьезно осложнить взаимоотношения между двумя странами», – сказал РИА «Новости» Фикс.

              Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов сообщил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе.

              В прошлый понедельник МИД России подтвердил возвращение Украине трех арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины. При этом в МИД подчеркнули, что Россия вернула корабли Киеву, как только Украина согласилась с предложенной Москвой процедурой возврата.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении этого события. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............