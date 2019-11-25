Киев обвинили в нарушении международных норм в Керченском проливе

Киев, год назад организовавший провокацию в Керченском проливе, пренебрег целым сводом международных норм и правил, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Провокацией в Керченском проливе Украина пренебрегла целым сводом международных норм и правил, в том числе по судоходству и границам. Они должны осознать что натворили и впредь не допускать провокаций, которые могут серьезно осложнить взаимоотношения между двумя странами», – сказал РИА «Новости» Фикс.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов сообщил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе.

В прошлый понедельник МИД России подтвердил возвращение Украине трех арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины. При этом в МИД подчеркнули, что Россия вернула корабли Киеву, как только Украина согласилась с предложенной Москвой процедурой возврата.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении этого события.