Москва назвала причину возврата Украине кораблей

Россия вернула Киеву три военных корабля, как только Украина согласилась с предложенной процедурой возврата, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

«Когда украинская сторона согласилась с той процедурой, которую мы еще обозначали в июне, мы тогда это и сделали. До этого они не соглашались», – передает его слова РИА «Новости».

Он также говорил, что передача Украине кораблей не связана с проведением саммита в «нормандском формате».

В понедельник МИД подтвердил возвращение Украине трех арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины.