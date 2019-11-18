Россия не стала требовать судно «Норд» взамен украинских кораблей

Москва не ожидает, что в ответ на возвращение трех военных кораблей Киев отдаст судно «Норд», это «совершенно разные категории», заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Нельзя, какое отношение это имеет? Никакой связи и увязки с этим нет», – заявил Руденко, отвечая на вопрос о том, можно ли связать возвращение кораблей Украине с нормандским саммитом, передает РИА «Новости».

Ранее уже прозвучало предположение, что украинские власти после передачи Киеву задержанных военных кораблей могли бы вернуть арестованный крымский сейнер «Норд».

МИД в понедельник подтвердил, что передача Украине трех задержанных в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины состоялась, однако Россия намерена и далее жестко пресекать любые провокации у своих границ. Украина также не стала отказываться от иска к России после передачи кораблей.

Судно «Норд» украинские пограничники задержали в марте 2018 года. Экипаж смог вернуться в Россию только спустя полгода, а капитан бежал с Украины и самостоятельно вернулся в Крым.