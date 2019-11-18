В Крыму предложили Киеву вернуть судно «Норд»

Украинские власти после передачи Киеву задержанных год назад в Керченском проливе военных кораблей могли бы вернуть арестованный крымский сейнер «Норд», заявил судовладелец, директор керченского кооператива «Колхоз имени 1 мая» Сергей Лесков.

«Украина, получив обратно свои военные корабли, вполне может проявить добрую волю и вернуть рыбакам мирное судно «Норд», – сказал Лесков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что экипаж судна не был браконьерами, все судовые документы и документы рыбаков были в полном порядке, а лов тралом осуществляли в разрешенном квадрате в водах общего пользования на основе действующего соглашения между Россией и Украиной.

По его словам, «Норд» – это единственное судно рыбколхоза. «Мы безвинно пострадали от отсутствия простого понимания между нашими странами, не получив помощи или компенсации», – подчеркнул Лесков.

Ранее МИД подтвердил, что передача Киеву трех задержанных в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины состоялась, но Россия намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ. В то же время Украина не стала отказываться от иска к России после передачи кораблей.

В марте 2018 года украинские пограничники задержали судно «Норд» под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан бежал с Украины и самостоятельно вернулся в Крым.