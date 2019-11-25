В Сенате США заподозрили Украину в кибератаке на сервер Демократической партии

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди не исключил, что украинская сторона может нести ответственность за взлом компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП) США в преддверии американских выборов 2016 года.

Сенатор подтвердил, что разведка США подозревает Россию во взломе компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии США, однако отметил, что «это также могла быть и Украина», передает ТАСС.

На вопрос о том, кто же все-таки стоит ли за этой кибератакой, Кеннеди сказал: «Я не знаю. И вы не знаете. И никто из нас не знает», – заявил Кеннеди в эфире телеканала Fox News.

Сенатор также обратил внимание, что демократы не позволили республиканцам вызвать ряд свидетелей на слушания в специальном комитете Палаты представителей Конгресса США по разведке в рамках разбирательства об импичменте Дональда Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинял Украину в саботаже своей избирательной кампании и вмешательстве в американские выборы 2016 года.

В Сенате США призывали расследовать связи бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон с Украиной, а также контакты Демократической партии с посольством Украины в Вашингтоне в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД