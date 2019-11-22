Сухопутные войска завершили перевооружение на «Искандеры»

Ракетные части Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», сообщили в Минобороны.

«Сегодня на полигоне Капустин Яр состоится торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» личному составу ракетного соединения Западного военного округа. Передача данного комплекта завершает перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» текст сообщения российского ведомства.

Там добавили, что личному составу части передадут несколько десятков пусковых установок и вспомогательных машин. По итогам перевооружения ракетное соединение примет участие в тактическом учении с боевым пуском ракеты.

В мае 2017 года министр обороны генерал армии Серей Шойгу в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации сообщил, что сухопутные войска планируется полностью перевооружить на современные ракетные комплексы «Искандер-М» к концу 2020 года.

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