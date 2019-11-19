ЕК рекомендовала Киеву закупать газ напрямую в России

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ напрямую в России в объеме около 15 млрд кубометров ежегодно, сообщил источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.

«Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа», – отметил он, передает ТАСС.

В понедельник Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми».

В воскресенье кабмин Украины отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. В тот же день «Нафтогаз» заявил о критической ситуации во Львовской области в связи со срывом отопительного сезона. Днем ранее жители одного из домов в Киеве перекрыли движение на проспекте Победы из-за отсутствия отопления.

В «Нафтогазе» предупреждали, что ряд городов Украины может остаться без отопления.