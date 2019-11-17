«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области

В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».

«Ситуация на предприятии (Новороздольской ТЭЦ – прим. ВЗГЛЯД) и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города», – говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

В компании добавили, что прошлой зимой из-за халатности предыдущего управляющего на ТЭЦ произошла серьезная авария, в этом году регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом.

Также в «Нафтогазе» сообщили, что из-за задолженности по заработной плате часть сотрудников ТЭЦ уволилась.

«Первая задача – обеспечить наличие специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску», – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в «Нафтогазе» предупредили, что ряд городов Украины зимой может остаться без отопления. В субботу в Киеве жители одного из домов перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы из-за отсутствия отопления.

Между тем в воскресенье украинский кабмин отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.