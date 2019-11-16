Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

В Киеве жители одного из домов перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы из-за отсутствия отопления.

Таким образом киевляне попытались привлечь внимание к проблеме – в их доме до сих пор нет отопления, сообщает украинское издание «Левый берег».

В связи с протестом жителей на ближайших дорогах образовались пробки. На месте работают патрульные и полиция.

Одна из участниц акции Елена Мацак сообщила в Facebook, что они решили обратить внимание мэрии города к ситуации с отсутствием отопления.

«Мы об этом подумали и в будни дорогу не перекрываем. <...> В будни по кабинетам ходим и письма пишем 2 недели. А в ответ тишина и плесень на стенах», – написала она.

Напомним, в сентябре в «Нафтогазе» предупредили, что ряд городов Украины зимой может остаться без отопления.

Тариф на отопление на Украине с 1 января повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ. В некоторых регионах страны теплоснабжение подорожает на четверть.

Директор украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявлял, что украинцы не в состоянии оплачивать коммунальные услуги и вынуждены греться кирпичами.