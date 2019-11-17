Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно

Москва могла бы передавать бесплатно или в аренду оружие для белорусских военнослужащих, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, белорусские военные обеспечивают в том числе и безопасность России.

«Если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно, в аренду и так далее, думаю, в России люди это поймут», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Лукашенко ответил на упреки СМИ в адрес Минска о том, что белорусская сторона хотела бы получить российские истребители СУ-30СМ бесплатно. По словам главы республики, он «ничего бесплатно» не хочет, а хочет, чтобы «это была приемлемая цена».

Напомним, в Белоруссию прибыли два многоцелевых истребителя Су-30СМ, купленные у России. Лукашенко в этой связи заявлял, что Белоруссия «осуществляет функции защиты России на западной границе», и выражал недовольство тем, что Москва якобы не хочет оказать Минску помощь в этом вопросе.

В воскресенье Лукашенко заявил, что Белоруссия «не является ничьей нахлебницей и не хочет ею быть». Он отметил, что Минск, в частности, несет расходы на содержание в республике двух военных объектов России, однако не стал называть конкретных цифр. Также Лукашенко заявил о затратах на содержание общей системы противовоздушной обороны.

«От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать даже не в Беларуси, а в странах НАТО. Представьте, какие это затраты» – подчеркнул глава Белоруссии.

Лукашенко также возмутился сообщениями СМИ о том, что «Лукашенко хочет больше денег на границу». Речь шла о пересмотре союзного договора об охране госграницы. «Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим», – отметил он, пояснив, что цель изменений договора – усиление охраны границы.

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