Первые Су-30СМ прибыли из России в Белоруссию

Два многоцелевых истребителя Су-30СМ, закупленные в России, прибыли в Белоруссию, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«Только что шасси двух боевых самолетов Су-30 СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах», – сообщает министерство в Telegram.

Отмечается, что это первая пара Су-30СМ из запланированных 12 единиц.

«Самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных Сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства», – указали в минобороны Белоруссии.

Напомним, в мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщили, что Минск «заинтересован в приобретении партии российских многоцелевых боевых самолетов Су-30СМ, радиолокационных комплексов, стрелкового вооружения, запасного имущества и принадлежностей к зенитному, ракетному и радиолокационному вооружению, а также бронетанковой и авиационной техники».

В октябре Минск назвал сроки поставок четырех российских Су-30СМ.

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