Минск назвал сроки поставок четырех российских Су-30СМ

Поставка четырех российских истребителей Су-30СМ планируется в ноябре, рассказал министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

«Поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре этого года», – передает РИА «Новости» слова Равкова.

Он добавил, что по ранее заключенному договору о поставках Белоруссии этих истребителей началось финансирование.

Напомним, в мае в ФСВТС России в ходе 9-й международной выставки вооружений «Милекс – 2019» (Milex 2019) сообщили, что Минск «заинтересован в приобретении партии российских многоцелевых боевых самолетов Су-30СМ, радиолокационных комплексов, стрелкового вооружения, запасного имущества и принадлежностей к зенитному, ракетному и радиолокационному вооружению, а также бронетанковой и авиационной техники».

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