Лукашенко упрекнул Россию в нежелании «помочь» при поставке оружия

Белоруссия «осуществляет функции защиты России на западной границе», но в Минске недовольны высокой стоимостью новейшего российского оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На встрече с госсекретарем Совбеза республики Станиславом Засем и председателем госпогранкомитета Анатолием Лаппо президент Белоруссии напомнил о недавней закупке Минском российских самолетов Су-30СМ, передает БелТА.

«Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?», – сказал Лукашенко.

По его словам, несмотря на то, что белорусские военнослужащие умеют пользоваться этим оружием не хуже, чем российские, Белоруссия вынуждена платить колоссальные деньги за него.

«Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах», – заявил Лукашенко.

Ранее в Белоруссию прибыли два многоцелевых истребителя Су-30СМ, закупленные в России.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Москва предлагала разместить на территории Белоруссии российскую базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ.

Кроме того, Белоруссия захотела изменить договор с Россией об охране границы.

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