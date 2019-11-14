Минск рассказал о предложении Москвы разместить в Белоруссии базу ВВС

Москва предлагала разместить на территории Белоруссии российскую базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

По его словам, Белоруссия пыталась договориться с Россией о помощи в поставке боевых истребителей, передает ТАСС.

«Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы России», – сказал Зась.

При этом он подчеркнул, что размещение военно-воздушной базы не решает проблему развития собственной боевой авиации Белоруссии.

Госсекретарь Совбеза добавил, что непосредственное участие в разрешении этого вопроса принял президент страны Александр Лукашенко, без которого «решить бы задачу не удалось».

Ранее в Белоруссию прибыли два многоцелевых истребителя Су-30СМ, закупленные в России.

Напомним, в мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщили, что Минск «заинтересован в приобретении партии российских многоцелевых боевых самолетов Су-30СМ, радиолокационных комплексов, стрелкового вооружения, запасного имущества и принадлежностей к зенитному, ракетному и радиолокационному вооружению, а также бронетанковой и авиационной техники».

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