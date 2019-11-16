В Польше расстроены провалом проекта по изоляции России

Проект изоляции России уже совсем мертв и будет похоронен, пишет польское издание Salon24. Как Соединенные Штаты, так и Германия и Франция ведут переговоры с Россией, «ставя крест на западной солидарности», подчеркивается в публикации.

Польский журналист Конрад Ренкас пишет, что президент Эммануэль Макрон, продолжающий позиционировать себя в качестве «лидера новой Европы», «все активнее продвигает свое видение «новой архитектуры доверия и безопасности», которая включает также вопрос урегулирования отношений с Россией».

«Более того, в этой «архитектуре» новой международной системы в рамках ЕС, опирающейся на российско-французское партнерство, несомненно, должно быть отведено место Российской Федерации. А Берлин хоть и дистанцировался от этой идеи, но сделал это прежде всего для того, чтобы не потерять весомую «золотую карту» на эксклюзивность в отношениях с Москвой», – передает ИноТВ содержание публикации польского издания. Автор статьи такие обратил внимания на «политику заигрывания» Вашингтона по отношению к Москве.

«Самым важным вопросом не только этого десятилетия, но и последующих, останется вопрос, кто выиграет мировую гонку в Москву и почему победителем станет [президент России Владимир] Путин», – пишет польский аналитик.

Проигравшими же станут те страны, которые не заметили происходящих на Западе геополитических изменений, отмечает он.

США – «нынешний глобальный монополист» – и европейские страны – американские «субподрядчики» – предпочли бы альтернативное решение, своего рода «концерт держав». Однако, «глобальную игру за форму постоднополярного мира выигрывает Россия», поскольку ее видение «включает баланс сил, в котором независимые субрегиональные державы без стратегических интересов решают проблемы по мере их возникновения на основе рациональных компромиссов», говорится в статье.

Американская концепция, как считает Конрад Ренкас, подразумевает, что лидеры первой величины, то есть Дональд Трамп и Владимир Путин, будут принимать решение о мировых делах, «возможно, иногда обращаясь с конкретными вопросами к Великобритании, ЕС и, может быть, к отдельным мелким игрокам».

Автор статьи также указывает на разницу подходов Германии и Франции. Берлин, по его словам, «хотел бы зарабатывать деньги и получать прибыль от Москвы в свой карман, а не в карман ЕС», а вот французское руководство «по-прежнему чувствует ответственность за весь европейский проект».

«Излишне говорить, что, независимо от в конечном итоге стабильного варианта отношений между Западом, Россией и Польшей, Польша проигрывает в любом случае», – с сожалением констатирует он.

Только во время прямого противостояния с Россией Польша была нужна американцам. Варшава исполняла роль «как потенциального поджигателя, так и стимулятора конфликта», признает автор, добавляя, что польская сторона даже не подозревала об этом.

В сценарий сотрудничества между Россией и Западом Польша, однако, не вписывается, рассуждает аналитик. У Варшавы «не было ни одного элемента безопасности, никакой альтернативной программы, которая могла бы быть реализована в случае изменения «международных ветров», подчеркивает он.

У поляков нет альтернативы, они «продолжают оставаться верными слугами США, трудолюбивыми субподрядчиками Германии и послушными членами Европейского союза», рассуждает автор статьи.

Республика потеряла миллиарды в конфликте Запада и России и не заработала ни одного злотого после разрядки отношений, сетует Конрад Ренкас. «Западной солидарности не существует. И если они все хотят поладить с Путиным, то это значит, что проект изоляции России уже совсем мертв и будет похоронен», – заключает польский журналист в статье для Salon24.

В конце октября польские СМИ писали, что если Соединенным Штатам понадобится помощь России в борьбе с Китаем, Вашингтон быстро изменит свое отношение к Москве. Автор статьи призвал поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.

Напомним, в начале ноября французский лидер Эммануэль Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО и назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

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