В Польше расстроены провалом проекта по изоляции России

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16 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              В Польше расстроены провалом проекта по изоляции России

                 16 ноября 2019, 17:57
              Фото: Benoit Tessier/Reuters
              Текст: Ольга Никитина

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              Проект изоляции России уже совсем мертв и будет похоронен, пишет польское издание Salon24. Как Соединенные Штаты, так и Германия и Франция ведут переговоры с Россией, «ставя крест на западной солидарности», подчеркивается в публикации.

              Польский журналист Конрад Ренкас пишет, что президент Эммануэль Макрон, продолжающий позиционировать себя в качестве «лидера новой Европы», «все активнее продвигает свое видение «новой архитектуры доверия и безопасности», которая включает также вопрос урегулирования отношений с Россией».

              «Более того, в этой «архитектуре» новой международной системы в рамках ЕС, опирающейся на российско-французское партнерство, несомненно, должно быть отведено место Российской Федерации. А Берлин хоть и дистанцировался от этой идеи, но сделал это прежде всего для того, чтобы не потерять весомую «золотую карту» на эксклюзивность в отношениях с Москвой», – передает ИноТВ содержание публикации польского издания. Автор статьи такие обратил внимания на «политику заигрывания» Вашингтона по отношению к Москве.

              «Самым важным вопросом не только этого десятилетия, но и последующих, останется вопрос, кто выиграет мировую гонку в Москву и почему победителем станет [президент России Владимир] Путин», – пишет польский аналитик.

              Проигравшими же станут те страны, которые не заметили происходящих на Западе геополитических изменений, отмечает он.

              США – «нынешний глобальный монополист» – и европейские страны – американские «субподрядчики» – предпочли бы альтернативное решение, своего рода «концерт держав». Однако, «глобальную игру за форму постоднополярного мира выигрывает Россия», поскольку ее видение «включает баланс сил, в котором независимые субрегиональные державы без стратегических интересов решают проблемы по мере их возникновения на основе рациональных компромиссов», говорится в статье.

              Американская концепция, как считает Конрад Ренкас, подразумевает, что лидеры первой величины, то есть Дональд Трамп и Владимир Путин, будут принимать решение о мировых делах, «возможно, иногда обращаясь с конкретными вопросами к Великобритании, ЕС и, может быть, к отдельным мелким игрокам».

              Автор статьи также указывает на разницу подходов Германии и Франции. Берлин, по его словам, «хотел бы зарабатывать деньги и получать прибыль от Москвы в свой карман, а не в карман ЕС», а вот французское руководство «по-прежнему чувствует ответственность за весь европейский проект».

              «Излишне говорить, что, независимо от в конечном итоге стабильного варианта отношений между Западом, Россией и Польшей, Польша проигрывает в любом случае», – с сожалением констатирует он.

              Только во время прямого противостояния с Россией Польша была нужна американцам. Варшава исполняла роль «как потенциального поджигателя, так и стимулятора конфликта», признает автор, добавляя, что польская сторона даже не подозревала об этом.

              В сценарий сотрудничества между Россией и Западом Польша, однако, не вписывается, рассуждает аналитик. У Варшавы «не было ни одного элемента безопасности, никакой альтернативной программы, которая могла бы быть реализована в случае изменения «международных ветров», подчеркивает он.

              У поляков нет альтернативы, они «продолжают оставаться верными слугами США, трудолюбивыми субподрядчиками Германии и послушными членами Европейского союза», рассуждает автор статьи.

              Республика потеряла миллиарды в конфликте Запада и России и не заработала ни одного злотого после разрядки отношений, сетует Конрад Ренкас. «Западной солидарности не существует. И если они все хотят поладить с Путиным, то это значит, что проект изоляции России уже совсем мертв и будет похоронен», – заключает польский журналист в статье для Salon24.

              В конце октября польские СМИ писали, что если Соединенным Штатам понадобится помощь России в борьбе с Китаем, Вашингтон быстро изменит свое отношение к Москве. Автор статьи призвал поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.

              Напомним, в начале ноября французский лидер Эммануэль Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО и назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

              Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

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