В Польше испугались повторить судьбу курдов

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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

Шендерович и Гозман являются типичными обладателями расистского сознания, но сами этого не понимаютФото: Джапаридзе Михаил, Сергей Фадеичев/ТАСС
Прошедший в Сочи форум «Россия – Африка» стал поводом для расистского скандала, в центре которого оказался вроде бы либеральный и прозападный политик Леонид Гозман. Впрочем, в РФ подобные определения отнюдь не страхуют от бытового расизма. Напротив, постсоветская интеллигенция поражена расизмом, как грибком, и этому есть объяснение.  Подробности...
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Украина присматривает новую технику для бомбежек Донбасса

Бразилия хочет продать в Тулу самовар – военно-транспортный самолет на УкраинуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Президент Бразилии утверждает, что Украина заинтересовалась местной авиатехникой, а именно: легким штурмовиком Super Tucano и военно-транспортным самолетом Embraer KC-390. Подобный интерес крайне симптоматичен. Он очень многое говорит как о планах Зеленского по отношению к Донбассу, так и о состоянии украинского авиапрома. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...

Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

Владимир Можегов, публицист
В предельно сгустившемся сумраке «заката Европы», римская идея продолжает удерживать мир от окончательного распада. И если сегодня американский президент из самого эпицентра реванша и торжества мирового Карфагена дерзает произнести слово «Рим» – это что-то да значит! Подробности...
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              В Польше испугались повторить судьбу курдов

              25 октября 2019, 15:53

              Текст: Ольга Никитина

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              Если Соединенным Штатам понадобится помощь России в борьбе с Китаем, Вашингтон быстро изменит свое отношение к Москве, пишет польское издание Najwyższy Czas. Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.

              «Турки не могли бы провести свою масштабную операцию, если бы молчаливое согласие на нее не дали Соединенные Штаты. (…) К процессу [вывода] приступили весной 2019-го, а недавно сирийскую территорию покинул последний американский военный. Курдов, которые считались американскими союзниками, предоставили самим себе», – пишет польское издание, содержание статьи которого приводит «ИноСМИ».

              «Курды считают, что американцы их просто предали, что, разумеется, недалеко от истины», – отмечает автор публикации Михал Фишер.

              Он напоминает, что курды пригодились американцам во время боев с правительством Саддама Хусейна в Ираке. Кульминационным моментом их союза автор называет март-апрель 2003 года, «когда курды и оказывавший им поддержку небольшой американский контингент не позволили иракской армии уйти на север в гористую местность, где она смогла бы гораздо дольше держать оборону».

              «Казалось, американо-курдская дружба будет вечной», – пишет польское издание, отмечая, что позднее курды «стали заслоном» от террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России). Турция также ведет борьбу с ИГ*, но у них есть «большие профессиональные вооруженные силы, тяжелая техника, артиллерия и самолеты», в отличие от курдов, богатых только «боевым духом, отвагой и пулеметами».

              Решение предложить Анкаре комплексы С-400 «Триумф» «было со стороны россиян мастерским ходом», рассуждает автор статьи, называя российские зенитно-ракетные системы лучшими в мире. Несмотря на вызванные этим трения, американцы понимают, что нуждаются в Турции – союзнике, с помощью которого можно «держать в узде весь остальной мусульманский мир», говорится в публикации.

              Фишер считает, что понятия дружбы, благодарности и эмпатии не играют в международной политике никакой роли, а значение имеет только одно – выгода. В этой связи он призывает Польшу «сохранять максимальную осторожность» в отношениях с США. По его словам, сейчас американцы «не хотят российской экспансии в Европе, поскольку это не соответствует их интересам», однако Китай постепенно наращивает потенциал и превращается «во вторую после США мировую державу, как в экономическом, так и в военном плане».

              Польский аналитик считает, что Пекин «возьмет под свое крыло все те территории, поддерживать которые не осталось сил у России».

              «Связи между Тегераном и Пекином укрепляются, поскольку Москва больше не может быть такой же щедрой, как раньше, перебить предложение китайцев. Африка – это вообще отдельная тема. Постепенно и незаметно этот континент включают в китайскую сферу влияния. Все это, разумеется, тревожит американцев», – говорится в статье.

              Япония, Южная Корея, Таиланд, Австралия являются американскими союзниками, однако «ни одно из этих государств не может противостоять силе Китая», пишет автор. «Они могут быть союзниками Вашингтона, но не такими, какие ему нужны», – пишет польское издание.

              В противодействии Китаю весомым союзником США может стать «только Москва», подчеркивает Михал Фишер. Индия не относится к числу американских партнеров, однако Москва, считает он, может привести ее «в качестве «приданого», ведь Индия также озабочена «китайской экспансией».

              «Раз американцам нужна Россия, неужели они будут вступать с ней в смертельную схватку? Какое решение они примут, когда запахнет жареным? Не стоит питать иллюзий: мы разделим судьбу курдов. Никто в США не льет по ним слезы, не будет лить и по нам», – заключает польское издание.

              Ранее в пятницу польское издание Forsal написало, что современная Россия обладает практически таким же влиянием на Ближнем Востоке, как когда-то СССР. По мнению автора статьи, президент Владимир Путин хочет построить мир, в котором Россия будет пользоваться глобальным престижем и влиянием, которых она лишилась после окончания холодной войны.

              Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США объявили о выводе войск из этого региона.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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