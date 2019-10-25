Польские СМИ: США открыли России двери на Ближний Восток

Современная Россия обладает практически таким же влиянием на Ближнем Востоке, как когда-то СССР, пишет польский портал Forsal. По мнению автора статьи, президент Владимир Путин хочет построить мир, в котором Россия будет пользоваться глобальным престижем и влиянием, которых она лишилась после окончания холодной войны.

В 2014 году президент США Барак Обама насмехался, что Россия является «региональной державой», то есть «страной, способной создать хаос по соседству, но при этом не имеющей возможности проецировать свою силу в мировом масштабе», говорится в публикации, текст которой приводит ИноТВ.

«Ничего удивительного не было бы в том, если бы сегодня президент России Владимир Путин с ухмылкой и удовлетворением припомнил слова американского президента пятилетней давности», – пишет автор статьи Халь Брэндс.

По его мнению, символом провала США на Ближнем Востоке стало то, что сейчас Россия занимает позиции в Сирии, которые еще несколько дней назад принадлежали американским силам. Значение Москвы в качестве ключевого посредника в сирийской гражданской войне растет, констатирует автор публикации.

«Сегодня Россия обладает наибольшим влиянием на Ближнем Востоке, чем когда бы то ни было раньше, начиная с 60-х годов 20 века, когда СССР находился на вершине своей мощи. Это совсем не плохое достижение для страны, экономика которой имеет величину средней европейской страны», – пишет польское издание.

Россия не была втянула в «сирийское болото», как это предполагал Обама. Напротив, Москва стала центральной точкой дипломатии и борьбы за власть в регионе, говорится в статье.

К успехам России автор публикации относит умение договориться с традиционными партнерами США – Саудовской Аравией и Египтом, – и покупку Турцией российских С-400. Кроме того, издание отмечает роль России в гражданской войне в Ливии. По мнению автора, российские власти пошли на «относительно высокий риск», например, привлекая к участию в конфликте российских пилотов, советников, а также специальные силы. Причиной таких действий был расчет на то, что соперники Москвы, а именно США, будут более осторожными, объясняет журналист.

При этом Россия проявила «дипломатическую гибкость», оставляя открытые каналы связи почти со всеми игроками в регионе. Президент России придерживался правила, что у государств нет постоянных врагов или друзей, а есть лишь постоянные интересы, считает Халь Брэндс.

При этом, по мнению автора, Россия не добилась бы таких успехов, если бы не ее ключевой ресурс – умение воспользоваться ошибками Америки. Кроме того, Россия оказалась способна создать хорошую репутацию в регионе в то время, когда у многих государств региона, от Египта до стран Персидского залива, возникали все большие сомнения относительно надежности США как партнера, объясняет Брэндс.

В 2015 году Путин добился ключевого влияния на кризис в Сирии и смог удивить Вашингтон, потому что администрация Обамы создала большой разрыв между своими обещаниями и реальной политикой, рассуждает автор.

Нынешний же триумф России в северной Сирии стал возможен, потому что США покинули свои позиции, которые могли сохранять относительно невысокой ценой. Это ускорило перемены, которые, в свою очередь, использовала Москва, говорится в статье.

«Если сегодня можно утверждать, что Россия вернулась на Ближний Восток, то следует добавить, что Америка открыла Москве двери. Владимир Путин хочет построить мир, в котором Россия будет пользоваться глобальным престижем и влиянием, которых она лишилась после окончания холодной войны. На Ближнем Востоке Россия находится на правильном пути, чтобы достичь этой цели», – заключает польское издание.

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США объявили о выводе войск из этого региона. При этом президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах Сирии.

Между тем во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена. В российском военном ведомстве подчеркивали, что в настоящее время боевые действия в Сирии полностью прекращены.

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