Россия собралась перебросить в Сирию два батальона военной полиции

В свете новых задач в Сирию через неделю будут переброшены еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы военной техники, передают информагентства со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

«Через неделю в Сирию будет переброшено два батальона военной полиции», – сообщил источник РИА «Новости».

Представитель военного ведомства добавил, что в Сирии в настоящее время не ведутся реальные боевые действия. «Все остановлено», – сказал он.

Ранее в четверг СМИ сообщали, что находящихся в Сирии сил российской военной полиции для патрулирования территории между сирийскими и турецкими силами достаточно, однако при необходимости туда будет направлен еще один батальон.

Накануне Минобороны сообщило, что в сирийский город Кобани, который находится у границы Сирии и Турции, прибыла колонна российской военной полиции.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии. По итогам переговоров операция турецких войск на территории арабской республики приостановлена.

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