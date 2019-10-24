СМИ не исключили отправки в Сирию еще одного батальона российской военной полиции

Находящихся в Сирии сил российской военной полиции для патрулирования территории между сирийскими и турецкими силами достаточно, однако при необходимости туда будет направлен еще один батальон, пишут СМИ со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России.

По информации дипломатического источника «Ведомостей», российской военной полиции отводится ключевая роль в выполнении договоренностей лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно российские силы выполняют роль буфера между сирийскими и турецкими силами, поскольку оставлять их наедине было бы чревато «самыми тяжелыми последствиями», поясняет издание.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что для выполнения этой задачи потребуется переброска в Сирию дополнительной техники. Речь идет о легкой бронетехнике, а также о беспилотных летательных аппаратах, поясняет источник «Ведомостей».

По его словам, находящихся в Сирии сил российской военной полиции для патрулирования указанных районов достаточно. «Впрочем, ничто не мешает при необходимости выслать в Сирию еще один батальон военных полицейских», – приводит издание слова своего источника.

Накануне Минобороны сообщило, что в сирийский город Кобани, который находится у границы Сирии и Турции, прибыла колонна российской военной полиции.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии.

По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена, однако, как подчеркнули в Анкаре, «не закончена».

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