Автор «чуда на кукурузном поле» объяснил, почему скрывает имя от пассажиров

Командир самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе смог посадить аварийный лайнер в кукурузное поле, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полета.

«Раньше приветствовал их (пассажиров) на борту и говорил: «Командир экипажа Дамир Юсупов». Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно», – приводит слова летчика-героя РИА «Новости».

Юсупов рассказал, что примерно через месяц после аварийной посадки он решил представиться пассажирам, однако, по словам летчика, это вызвало «особый трепет» у людей на борту в момент, когда самолет попал в турбулентность.

«После этого я снова перестал называть свое имя пассажирам, сидящим в салоне», – добавил Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-ЛУЧ.

Напомним, 15 августа командир самолета Airbus A321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин смогли посадить авиалайнер «Уральских авиалиний», в оба двигателя которого во время взлета попали чайки, на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все они были эвакуированы. Решением президента пилотам присвоено звание Героев России.

В сентябре, после прохождения медицинских обследований, автор «чуда на кукурузном поле» вернулся к полетам.

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