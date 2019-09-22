Посадивший самолет в кукурузное поле пилот вернулся к полетам

Командир самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе аварийно посадил лайнер в кукурузное поле, вернулся к полетам, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

Ранее «Уральские авиалинии» опровергли сведения о том, что Дамир Юсупов получил предложение о работе от авиакомпании Emirates Airlines.

15 августа Юсупов посадил самолет на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы. Произошел их отказ и возгорание силовых установок.

Позже президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД