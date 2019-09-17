«Уральские авиалинии» отреагировали на сообщения об уходе автора «чуда на кукурузном поле»

«Уральские авиалинии» опровергли сведения о том, что пилот посадивший в кукурузном поле самолет A321 Дамир Юсупов получил предложение о работе от авиакомпании Emirates Airlines.

«От Emirates не было никаких предложений. Это слухи», – сообщили «Уральские авиалинии», передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ сообщили, что Юсупову якобы поступило предложение о переходе в Emirates Airlines с зарплатой порядка 16 тыс. долларов в месяц.

15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Позже президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

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