«Союзмультфильм» решил выпустить продолжение «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запускает разработку 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», первые из которых выйдут летом 2020 года, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«В 50-летие наших героев «Союзмультфильм» запускает разработку нового цикла мультфильмов про «Ну, погоди!». По нашему плану – 26 новых серий», – передает ее слова ТАСС.

Первая серия будет показана в начале лета 2020 года.

Отметим, что «Союзмультфильм» уже выпускает продолжение других легендарных советских мультфильмов. В частности, продолжается показ новых серий мультфильма «Простоквашино», начатый весной 2018 года.

Также сообщалось о планах «Союзмультфильма» создать 3D-версии мультфильмов «золотой коллекции», среди которых «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Попугай Кеша».