«Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» покажут в 3D

«Союзмультфильм» планирует создать 3D-версии мультфильмов «золотой коллекции», сообщил художник-постановщик киностудии Юрий Пронин. Он отметил, что «все самые известные бренды» уже существуют в таком формате.

«И поверьте, все самые известные бренды, такие как «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Попугай Кеша», они уже существуют в 3D, так как я художник по персонажам», – сказал Пронин на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

«Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации», – приводит его слова ТАСС.

С начала апреля прошлого года «Союзмультфильм» начал показ новых серий «Простоквашино». Мультсериалом заинтересовались в Китае.