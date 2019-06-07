Китай заинтересовался продолжением «Простоквашино»

«Союзмультфильм» и Китай ведут переговоры по продаже нового «Простоквашино», сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

У студии «большие планы по международным продажам» мультфильма. Переговоры ведутся с Китаем, наблюдается «большой интерес» в Восточной Европе, передает РИА «Новости».

«Единственное их пожелание – большее количество серий. Сейчас их 15», – рассказала Слащева, сообщив, что до середины 2020 года «будет создано 30».

При этом международные покупатели «просят ускорить производство», поскольку хотят купить «сезон целиком».

Слащева отметила, что в других странах понимают юмор мультфильма, считают его интересным и современным.

Летом «Простоквашино» представят на анимационном рынке в Анси.